https://ria.ru/20250628/nalogi-2026069084.html

G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом - РИА Новости, 28.06.2025

G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T23:44:00+03:00

2025-06-28T23:44:00+03:00

2025-06-28T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки". В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент. "Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении. Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".

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сша, скотт бессент, g7, в мире