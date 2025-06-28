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G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом - РИА Новости, 28.06.2025
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23:44 28.06.2025
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G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом
G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом - РИА Новости, 28.06.2025
G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом
Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T23:44:00+03:00
2025-06-28T23:44:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки". В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент. "Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении. Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".
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сша, скотт бессент, g7, в мире
США, Скотт Бессент, G7, В мире
G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

G7 освободила американских компаний от уплаты корпоративных налогов за рубежом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США, говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки".
В релизе сообщается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент.
"Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в заявлении.
Как отмечается в релизе, это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".
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