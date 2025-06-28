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Ростовская область передала подразделениям ЮВО кроссовые мотоциклы - РИА Новости, 28.06.2025
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
16:33 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/mototsikl-2026028776.html
Ростовская область передала подразделениям ЮВО кроссовые мотоциклы
Ростовская область передала подразделениям ЮВО кроссовые мотоциклы - РИА Новости, 28.06.2025
Ростовская область передала подразделениям ЮВО кроссовые мотоциклы
Ростовская область передала подразделениям Южного военного округа 100 кроссовых мотоциклов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:33:00+03:00
2025-06-28T16:33:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Ростовская область передала подразделениям Южного военного округа 100 кроссовых мотоциклов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, в настоящее время особенно важно, чтобы защитники чувствовали поддержку и заботу. Акция "СВОи приходят на помощь" - свидетельство единства народа и армии, отметил глава региона. "Чтобы облегчить непростую службу нашим ребятам на передовой, мы передали подразделениям Южного военного округа 100 новых кроссовых мотоциклов. Эти надежные "железные кони" уже доказали свою эффективность, помогая бойцам быстро и безопасно выполнять важные задачи", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. Он поблагодарил волонтеров, общественные организации, муниципалитеты и всех неравнодушных людей за горячее сердце и помощь. Вместе с врио командующего войсками ЮВО Владимиром Кочетковым Слюсарь также вручил государственные и ведомственные награды тем, кто проявил особую отвагу и самоотверженность. "От всего сердца благодарю наших военных за службу, стойкость и преданность Родине. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддерживать вас и ваши семьи, создавать максимально комфортные условия. Победа будет за нами!" - заключил он.
https://ria.ru/20250322/er-2006634690.html
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юрий слюсарь , общество
Ростовская область , Юрий Слюсарь , Общество
Ростовская область передала подразделениям ЮВО кроссовые мотоциклы

Слюсарь: Ростовская область передала подразделениям ЮВО 100 кроссовых мотоциклов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Юрий Слюсарь. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Ростовская область передала подразделениям Южного военного округа 100 кроссовых мотоциклов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, в настоящее время особенно важно, чтобы защитники чувствовали поддержку и заботу. Акция "СВОи приходят на помощь" - свидетельство единства народа и армии, отметил глава региона.
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"Чтобы облегчить непростую службу нашим ребятам на передовой, мы передали подразделениям Южного военного округа 100 новых кроссовых мотоциклов. Эти надежные "железные кони" уже доказали свою эффективность, помогая бойцам быстро и безопасно выполнять важные задачи", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил волонтеров, общественные организации, муниципалитеты и всех неравнодушных людей за горячее сердце и помощь.
Вместе с врио командующего войсками ЮВО Владимиром Кочетковым Слюсарь также вручил государственные и ведомственные награды тем, кто проявил особую отвагу и самоотверженность.
"От всего сердца благодарю наших военных за службу, стойкость и преданность Родине. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддерживать вас и ваши семьи, создавать максимально комфортные условия. Победа будет за нами!" - заключил он.
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