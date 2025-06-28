В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы
Бирюков: в Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Многолетние цветы на городской клумбе в Москве
Многолетние цветы на городской клумбе в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высадка многолетних цветов на городские клумбы началась в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков, скверов, набережных. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,6 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – рассказал Бирюков.
По его словам, количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления.
"Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейники, флоксы, ирисы, пионы и шалфей. В общей сложности – порядка 150 видов растений. При выборе учитываем не только внешний вид, но и качество - все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны", - добавил Бирюков.
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