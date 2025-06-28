Рейтинг@Mail.ru
В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:52 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moskva-2026012248.html
В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы
В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы - РИА Новости, 28.06.2025
В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы
Высадка многолетних цветов на городские клумбы началась в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:52:00+03:00
2025-06-28T13:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
новый арбат
кутузовский проспект
петр бирюков
большой театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803423725_108:0:1530:800_1920x0_80_0_0_459c2008e6232d182f7520dcc53c1714.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высадка многолетних цветов на городские клумбы началась в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков, скверов, набережных. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,6 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – рассказал Бирюков. По его словам, количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления. "Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейники, флоксы, ирисы, пионы и шалфей. В общей сложности – порядка 150 видов растений. При выборе учитываем не только внешний вид, но и качество - все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны", - добавил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20250515/rasteniya-2016848255.html
москва
новый арбат
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803423725_286:0:1353:800_1920x0_80_0_0_229eea11e639bf86036172008924cd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, кутузовский проспект, петр бирюков, большой театр
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Новый Арбат, Кутузовский проспект, Петр Бирюков, Большой театр
В Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы

Бирюков: в Москве началась высадка многолетних цветов на городские клумбы

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Многолетние цветы на городской клумбе в Москве
Многолетние цветы на городской клумбе в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Многолетние цветы на городской клумбе в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Высадка многолетних цветов на городские клумбы началась в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Яркие цветочные композиции – визитная карточка столичных общественных пространств, парков, скверов, набережных. Красивые цветники традиционно украшают Манежную площадь, сквер у Большого театра, Новый Арбат и Кутузовский проспект, парк Победы на Поклонной горе, ВДНХ. Сейчас специалисты комплекса городского хозяйства приступили к высадке более 1,6 млн многолетних цветов, которые хорошо адаптированы к городским условиям и без проблем переживают зиму. Благодаря поэтапной высадке растения радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени", – рассказал Бирюков.
По его словам, количество и ассортимент растений определяется на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления.
"Из многолетников чаще всего в столице высаживают хосту, астильбу, лилейники, флоксы, ирисы, пионы и шалфей. В общей сложности – порядка 150 видов растений. При выборе учитываем не только внешний вид, но и качество - все сорта адаптированы к климату и гипоаллергенны", - добавил Бирюков.
Выращивание цветов для высаживания в городские клумбы - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Зеленый город: как высаживают растения в Москве
15 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваНовый АрбатКутузовский проспектПетр БирюковБольшой театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала