https://ria.ru/20250628/moskva-2025967720.html

В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ

В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ - РИА Новости, 28.06.2025

В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ

Срок передачи показаний счетчиков за коммунальные услуги в Москве продлили до 30 июня включительно, это временная мера в связи с дачным сезоном и периодом... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:27:00+03:00

2025-06-28T03:27:00+03:00

2025-06-28T03:27:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Срок передачи показаний счетчиков за коммунальные услуги в Москве продлили до 30 июня включительно, это временная мера в связи с дачным сезоном и периодом отпусков, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. "В Москве продлили срок передачи показаний счетчиков до 30 июня включительно. Продление данного срока - временная мера, так как люди находятся в отпусках и на дачах. Обычно жильцы должны передавать показания индивидуальных приборов учета не позднее 25 числа каждого месяца, однако часто на местах управляющие компании (УК), ТСЖ или ресурсоснабжающая организация обозначают свои даты, например, с 15 до 20 числа", - сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что представители управляющей компании могут периодически обходить квартиры и сверять показания счетчиков с цифрами, которые подают жильцы. "Проводить такие проверки можно не чаще чем один раз в три месяца. Перед этим сотрудники УК должны проинформировать жильцов о своем визите. Штрафы или пени за непредставление показаний не предусмотрены, но переплата по нормативам может быть значительной", - подчеркнул он. Кошелев добавил, что, если не передавать показания счетчиков воды и электроэнергии вовремя, то в течение первых трех месяцев будет начисляться плата по среднему потреблению за последние полгода или 3 месяца, если счетчики установлены недавно. "После трех месяцев, если показания так и не будут переданы, плата может быть рассчитана по нормативам, что, как правило, выше фактического потребления. В некоторых случаях, например, при длительном отсутствии показаний может применяться повышающий коэффициент. Несвоевременная передача показаний может повлиять на начисления за общедомовые нужды, так как они рассчитываются как разница между показаниями общего счетчика и суммой показаний индивидуальных счетчиков", - заключил он.

https://ria.ru/20250506/poverka-2015175309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, жкх, москва, владимир кошелев, госдума рф, тсж