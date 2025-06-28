Рейтинг@Mail.ru
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moskva-2025960805.html
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал - РИА Новости, 28.06.2025
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал
Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:37:00+03:00
2025-06-28T00:37:00+03:00
общество
россия
катя лель
владимир путин
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101296/74/1012967462_0:125:2886:1748_1920x0_80_0_0_94c3b015fad2111f4f26c50c92aeeed5.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу. В этом году сразу пять площадок примут выпускников - Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор. Главный выпускной бал страны начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 17.00. После в зрительском фойе пройдут интерактивные программы с возможностью выиграть призы и подарки. В этот вечер специально для выпускников в 20.00 начнется большой праздничный концерт. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады, среди них заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Катя Лель, группа Serebro, Veigel, Rubi, Vudoo, группа Nemiga, Almary, Solidnaya и другие. Так, например, Shaman исполнит свою новую песню "Прямо по сердцу", которая будет представлена 20 сентября на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". После концерта, в 22.00, все выпускники выйдут танцевать на главную площадь страны - на Красную площадь. Развлекательная программа с участием популярных диджеев продлится до самого утра и завершится в 6.00. Телеканал "Музыка Первого" будет вести прямую трансляцию из Кремля. Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.
https://ria.ru/20250628/moskva-2025960278.html
https://ria.ru/20250628/putin-2025958560.html
https://ria.ru/20250627/moskva-2025943194.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101296/74/1012967462_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_2716b3b22f4db2a56054258d03481002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, катя лель, владимир путин, государственный кремлевский дворец
Общество, Россия, Катя Лель, Владимир Путин, Государственный Кремлевский дворец
В Кремлевском дворце пройдет Всероссийский выпускной бал

В Кремлевском дворце пройдет главный выпускной бал страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБал в Кремле
Бал в Кремле - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Бал в Кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Всероссийский выпускной бал пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу.
В этом году сразу пять площадок примут выпускников - Александровский сад, Сапожковская площадь, Государственный Кремлевский дворец, Красная площадь и Гостиный двор.
Выпускники московских школ на Красной площади - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Движение в центре Москвы ограничат на выходных
00:30
Главный выпускной бал страны начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 17.00. После в зрительском фойе пройдут интерактивные программы с возможностью выиграть призы и подарки.
В этот вечер специально для выпускников в 20.00 начнется большой праздничный концерт. На сцену выйдут звезды отечественной эстрады, среди них заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Татьяна Куртукова, Юля Гаврилина, Катя Лель, группа Serebro, Veigel, Rubi, Vudoo, группа Nemiga, Almary, Solidnaya и другие. Так, например, Shaman исполнит свою новую песню "Прямо по сердцу", которая будет представлена 20 сентября на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
Успехов вам, в добрый час. Путин поздравил выпускников с окончанием школы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин поздравил выпускников российских школ
00:06
После концерта, в 22.00, все выпускники выйдут танцевать на главную площадь страны - на Красную площадь. Развлекательная программа с участием популярных диджеев продлится до самого утра и завершится в 6.00.
Телеканал "Музыка Первого" будет вести прямую трансляцию из Кремля.
Выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года. Ежегодно в мероприятии принимают участие шесть тысяч выпускников. За 20 лет его посетили более 100 тысяч человек из двух тысяч школ всех регионов России. В этом году на всероссийский выпускной бал приедут ребята из 190 школ страны.
Школьники начали собираться на празднование главного выпускного бала столицы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Москве проходит городской выпускной для школьников
Вчера, 20:58
 
ОбществоРоссияКатя ЛельВладимир ПутинГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала