https://ria.ru/20250628/moskva-2025887034.html

Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия

Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия - РИА Новости, 28.06.2025

Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия

В московском районе Косино-Ухтомский построят новое предприятие электронной промышленности, с инвестором заключили договор аренды земли по льготной ставке один... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:12:00+03:00

2025-06-28T14:12:00+03:00

2025-06-28T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В московском районе Косино-Ухтомский построят новое предприятие электронной промышленности, с инвестором заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022 года инвесторы могут получить землю для размещения производств на территории столицы. В рамках реализации МаИП для них действует льготная ставка аренды – один рубль в год. Так, для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский город предоставил участок площадью один гектар", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 2 миллиарда рублей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что инвестор получил участок на Салтыковской улице, владение 4А. Договор с ним заключили на три года, в течение которых нужно построить и запустить предприятие.Площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров, благодаря ему в столице появится 150 новых рабочих мест для профильных специалистов, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что в городе активно развиваются собственные производственные комплексы.

https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html

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