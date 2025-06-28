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Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия - РИА Новости, 28.06.2025
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14:12 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/moskva-2025887034.html
Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия
Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия - РИА Новости, 28.06.2025
Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия
В московском районе Косино-Ухтомский построят новое предприятие электронной промышленности, с инвестором заключили договор аренды земли по льготной ставке один... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:12:00+03:00
2025-06-28T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В московском районе Косино-Ухтомский построят новое предприятие электронной промышленности, с инвестором заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С марта 2022 года инвесторы могут получить землю для размещения производств на территории столицы. В рамках реализации МаИП для них действует льготная ставка аренды – один рубль в год. Так, для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский город предоставил участок площадью один гектар", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в проект вложат 2 миллиарда рублей.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что инвестор получил участок на Салтыковской улице, владение 4А. Договор с ним заключили на три года, в течение которых нужно построить и запустить предприятие.Площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров, благодаря ему в столице появится 150 новых рабочих мест для профильных специалистов, добавляется в пресс-релизе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что в городе активно развиваются собственные производственные комплексы.
https://ria.ru/20250627/efimov-2025690390.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве выделили участок для нового современного предприятия

Ефимов: на востоке Москвы выделили участок для строительства нового предприятия

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. В московском районе Косино-Ухтомский построят новое предприятие электронной промышленности, с инвестором заключили договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С марта 2022 года инвесторы могут получить землю для размещения производств на территории столицы. В рамках реализации МаИП для них действует льготная ставка аренды – один рубль в год. Так, для возведения предприятия по выпуску электронного оборудования в районе Косино-Ухтомский город предоставил участок площадью один гектар", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что в проект вложат 2 миллиарда рублей.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева рассказала, что инвестор получил участок на Салтыковской улице, владение 4А. Договор с ним заключили на три года, в течение которых нужно построить и запустить предприятие.
Площадь объекта составит 20 тысяч квадратных метров, благодаря ему в столице появится 150 новых рабочих мест для профильных специалистов, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поделился, что в городе активно развиваются собственные производственные комплексы.
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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