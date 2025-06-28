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Московский монорельс завершил работу - РИА Новости, 28.06.2025
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09:53 28.06.2025
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Московский монорельс завершил работу
Московский монорельс завершил работу - РИА Новости, 28.06.2025
Московский монорельс завершил работу
Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится парк на высоте, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T09:53:00+03:00
2025-06-28T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится парк на высоте, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Московский монорельс прекратил работу в субботу, 28 июня. На его месте появится новый уникальный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что вместо монорельса у пассажиров есть удобные и быстрые маршруты через станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу. "Монорельс построили более 20 лет назад, за это время он так и не стал полноценной частью транспортной системы города. Плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте. Пассажиропоток монорельса составлял менее двух тысяч человек в сутки, а интервал движения поездов — 30 минут. Для сравнения: по канатной дороге на Воробьевых горах ездят восемь тысяч пассажиров в день", - добавляется в сообщении. Отмечается, что монорельс получит вторую жизнь в виде нового паркового пространства для жителей и гостей столицы. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и площадки для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, вход бесплатный.
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общество, городское хозяйство москвы, сергей эйзенштейн, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Сергей Эйзенштейн, Московское центральное кольцо (МЦК)
Московский монорельс завершил работу

На месте московского монорельса появится уникальный парк на высоте

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМосковская монорельсовая дорога
Московская монорельсовая дорога - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Московская монорельсовая дорога. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится парк на высоте, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Московский монорельс прекратил работу в субботу, 28 июня. На его месте появится новый уникальный парк на высоте. Эту идею в проекте "Активный гражданин" поддержали более 71 процента участников голосования. Часть эстакады — от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, включая станцию "Улица Сергея Эйзенштейна", — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году", - говорится в сообщении.
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Ведомство уточнило, что вместо монорельса у пассажиров есть удобные и быстрые маршруты через станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу.
«
"Монорельс построили более 20 лет назад, за это время он так и не стал полноценной частью транспортной системы города. Плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте. Пассажиропоток монорельса составлял менее двух тысяч человек в сутки, а интервал движения поездов — 30 минут. Для сравнения: по канатной дороге на Воробьевых горах ездят восемь тысяч пассажиров в день", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что монорельс получит вторую жизнь в виде нового паркового пространства для жителей и гостей столицы. На территории площадью 40 тысяч квадратных метров планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и площадки для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, вход бесплатный.
Отдых на колесах: блеск и огни Бульварного кольца
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.

Вечерняя Москва

Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
1 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.

Участники веломаршрута

"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
2 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.

Станция метро Кропоткинская

В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
3 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.

Усадьбы на Гоголевском бульваре

"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
4 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.

Храм на Рождественском бульваре

По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
5 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.

Высотка на Котельнической набережной

Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
6 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.

Патриарший мост

А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
7 из 8
© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"

Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.

Участники веломаршрута

Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
8 из 8

Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
1 из 8

"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
2 из 8

В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
3 из 8

"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
4 из 8

По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
5 из 8

Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
6 из 8

А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
7 из 8

Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.

© Фото : Пресс-служба АО "ОЭК"
8 из 8
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыСергей ЭйзенштейнМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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