Московский монорельс завершил работу

На месте московского монорельса появится уникальный парк на высоте
Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.
Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.
"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.
"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.
В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.
В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.
"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.
"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.
По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.
По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.
Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.
Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.
А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.
А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.
Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.
Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.
Объединенная энергетическая компания запустила веломаршрут "Свет Бульварного кольца". Он поможет по-новому взглянуть на ночной город и узнать больше об истории знаковых мест столицы.
"Летом многие горожане выходят на прогулки, катаются на велосипедах по вечерней Москве, поэтому мы решили создать веломаршрут по значимым объектам, расположенным на Бульварном кольце. Маршрут состоит более чем из 40 интересных мест", – рассказал руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ ОЭК Михаил Коротков.
В ОЭК предлагают начать велопрогулку со станции метро "Кропоткинская". Маршрут включает особняки на Гоголевском бульваре, высотку на Котельнической набережной, Храм Христа Спасителя, фрагмент стены Белого города, Большой Каменный, Большой Москворецкий и Патриарший мосты, и прочие интересные места на карте столицы.
"Бульварное кольцо можно назвать историческим ядром города. Здесь находятся основные достопримечательности столицы", – отметил исполняющий обязанности руководителя департамента по архитектурно-художественной подсветке ОЭК Роман Букатов.
По его словам, самое разнообразное и яркое освещение - в центре Москвы. В пределах Бульварного кольца преобладают холодные оттенки, которые напоминают о белокаменной столице. Но чем дальше от центра, тем более теплым становится свет.
Зависит архитектурное освещение и от самих построек. Если здание имеет светлый фасад, то и подсветка будет более нейтральной, даже холодной. Например, высотка на Котельнической набережной подсвечивается классическим белым цветом, а ее башни - зеленым. Всего здесь размещено свыше 2,2 тысячи осветительных приборов с динамическим управлением.
А вот мосты в Москве оформляют, ориентируясь на оттенки драгоценных камней и минералов. Так, для освещения Патриаршего моста выбраны цвета серебра и кварца, а арки могут становиться зелеными, фиолетовыми, синими, красными или белыми. Всего в освещении этого сооружения задействовано более 200 светильников, 500 прожекторов и светодиодов.
Ознакомиться с новым веломаршрутом можно на сайте компании. Там есть и карта и аудиогид, который поможет москвичам и гостям столицы узнать интересные факты о каждом из зданий, которые вошли в подборку ОЭК.