https://ria.ru/20250628/molodezh-2026042379.html
Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек
Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек - РИА Новости, 28.06.2025
Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек
Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Молодежь вместе", сообщает пресс-служба "Движения первых". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:42:00+03:00
2025-06-28T18:42:00+03:00
2025-06-28T18:42:00+03:00
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день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Молодежь вместе", сообщает пресс-служба "Движения первых". Акция проходит с 23 по 29 июня по всей России. "Участники движения запустили по всей России акцию "Молодежь вместе". К мероприятиям присоединились более 300 тысяч ребят. В рамках акции председатели региональных отделений движения посетили выпускные вечера и поздравили "Первых". На базе первичных отделений, в летних лагерях и молодежных центрах "Первые" организовали квесты для сверстников на знание традиций и мероприятий Года дружбы в Движении первых", - приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова. Кроме того, в рамках акции прошли "Классные встречи" с победителями грантовых конкурсов и всероссийских проектов, а также со специалистами из сферы молодежной политики. "На фестивалях в рамках Дня молодежи "Первые" со всей страны приняли участие в акции "Письмо герою". На передовую ребята отправили тысячи рисунков и писем. В своих посланиях участники движения передали всю благодарность защитникам Родины", - добавили в организации. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
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общество, россия, день молодежи россии
Общество, Россия, День молодежи России
Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек
Более 300 тысяч человек поучаствовали во всероссийской акции "Молодежь вместе"
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Молодежь вместе", сообщает пресс-служба "Движения первых".
Акция проходит с 23 по 29 июня по всей России
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"Участники движения запустили по всей России акцию "Молодежь вместе". К мероприятиям присоединились более 300 тысяч ребят. В рамках акции председатели региональных отделений движения посетили выпускные вечера и поздравили "Первых". На базе первичных отделений, в летних лагерях и молодежных центрах "Первые" организовали квесты для сверстников на знание традиций и мероприятий Года дружбы в Движении первых", - приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова.
Кроме того, в рамках акции прошли "Классные встречи" с победителями грантовых конкурсов и всероссийских проектов, а также со специалистами из сферы молодежной политики.
"На фестивалях в рамках Дня молодежи "Первые" со всей страны приняли участие в акции "Письмо герою". На передовую ребята отправили тысячи рисунков и писем. В своих посланиях участники движения передали всю благодарность защитникам Родины", - добавили в организации.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.