https://ria.ru/20250628/molodezh-2026042379.html

Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек

Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек - РИА Новости, 28.06.2025

Акция "Молодежь вместе" собрала более 300 тысяч человек

Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Молодежь вместе", сообщает пресс-служба "Движения первых". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T18:42:00+03:00

2025-06-28T18:42:00+03:00

2025-06-28T18:42:00+03:00

общество

россия

день молодежи россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Более 300 тысяч человек приняли участие во всероссийской акции "Молодежь вместе", сообщает пресс-служба "Движения первых". Акция проходит с 23 по 29 июня по всей России. "Участники движения запустили по всей России акцию "Молодежь вместе". К мероприятиям присоединились более 300 тысяч ребят. В рамках акции председатели региональных отделений движения посетили выпускные вечера и поздравили "Первых". На базе первичных отделений, в летних лагерях и молодежных центрах "Первые" организовали квесты для сверстников на знание традиций и мероприятий Года дружбы в Движении первых", - приводятся в сообщении слова председателя правления движения Артура Орлова. Кроме того, в рамках акции прошли "Классные встречи" с победителями грантовых конкурсов и всероссийских проектов, а также со специалистами из сферы молодежной политики. "На фестивалях в рамках Дня молодежи "Первые" со всей страны приняли участие в акции "Письмо герою". На передовую ребята отправили тысячи рисунков и писем. В своих посланиях участники движения передали всю благодарность защитникам Родины", - добавили в организации. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В этом году этот день выпадает на 28 июня.

https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html

https://ria.ru/20250628/vystavki-2025210426.html

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общество, россия, день молодежи россии