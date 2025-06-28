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День молодежи России - РИА Новости, 28.06.2025
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01:03 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
День молодежи России
День молодежи России - РИА Новости, 28.06.2025
День молодежи России
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:03:00+03:00
2025-06-28T01:03:00+03:00
справки
общество
россия
ссср
донбасс
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российский союз молодежи
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День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.По ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Именно от молодого поколения зависит будущее России, ее достижения в науке, технологиях, экономике, спорте, искусстве и других областях. Молодые россияне – одаренные и способные люди.В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Количество молодых людей этой возрастной категории в России составляет свыше 37 миллионов человек – это четверть населения страны. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. В настоящее время в России работают 16 круглогодичных молодежных образовательных центров. Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей. В этой связи в декабре 2021 года правительством России была утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве. В январе 2022 года стартовал федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.17 августа 2024 года распоряжением правительства была утверждена Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. Ее основные этапы включают создание федерального центра по вопросам научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики; принятие комплексных мер, обеспечивающих развитие инфраструктуры молодежной политики; развитие системы профессионального и дополнительного образования кадров в сфере молодежной политики и др.Для синхронизации действий в сфере молодежной политики разработан национальный проект "Молодежь и дети", объединивший все меры поддержки детей и молодежи с приоритетными направлениями Стратегии. Он стартовал в апреле 2025 года. Проект охватывает более 50 миллионов человек.В его рамках будут реализованы 6942 мероприятия. Основные показатели нацпроекта к 2030 году: охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию – 100%; доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание – 75,1%; доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность – 45,8%; число иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях – 500 тысяч человек; доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России – 85%; доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития согласно традиционным российским духовно-нравственным ценностям – 80%; индекс создания условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности на основе таких ценностей – 95%; доля педагогов всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов – 10%.В стране создано большое число организаций, действующих в интересах молодых россиян. Одним из них является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – федеральный орган исполнительной власти, создающий среду с равными условиями для самореализации молодежи. Деятельность агентства направлена на организацию различных форумов с образовательными программами, развитие движения волонтерства, финансовую поддержку социально значимых проектов в грантовом конкурсе молодежных инициатив, создание программ путешествий, благодаря которым молодые люди смогут познакомиться с культурой различных регионов, и др. Российский союз молодежи – организация, которая создавалась с целью объединения граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого поколения, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодежи. Основными направлениями деятельности союза является участие в обсуждении и подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи, поддержка конструктивных сил, которые обеспечивают решение ее проблем. В 2015 году указом президента России Владимира Путина была создана общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников, – Российское движение школьников.В 2018 году по инициативе президента РФ была создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" (АНО "Россия – страна возможностей"), которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.За семь лет эта платформа объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и более 150 стран мира. 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Его учредителями стали 26 общественных структур (АНО "Большая перемена", "Юнармия", "Российский союз молодежи" и другие). Организация действует в 12 направлениях: волонтерство, труд и профессия, спорт, образование, культура и искусство, наука и технологии, патриотизм, медиа и коммуникации, здоровый образ жизни, экология, дипломатия, туризм.Для вовлечения молодежи в реализацию государственной молодежной политики проводятся различные мероприятия и конкурсы.В 2016 году начала работу автоматизированная информационная система "Молодежь России" – единая платформа для регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и форумы, а также грантовые конкурсы. В 2024 году Росмолодежь провела 43 форума. В их числе – "Таврида.АРТ" – для желающих развиваться в искусстве и креативе, "Амур" – для молодых предпринимателей, "Область будущего" – для представителей сферы IT, "ОстроVа" – для разных направлений, в том числе экологии, здравоохранении, промышленности, науке и туризме. В 2025 году в 25 регионах страны, включая Донбасс и Новороссию в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" пройдут 27 форумов Росмолодежи по направлениям: образование, наука, профессиональное развитие, предпринимательство, государственное и муниципальное управление, спорт, экология, туризм, медиа, IT, творческая индустрия и др. С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии регионов, городов и сел.С 2017 года АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", поддерживаемый крупнейшими компаниями страны. Открытый конкурс для руководителей нового поколения дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны. Внутри конкурса существует отдельный студенческий, участие в котором могут принять учащиеся вузов и аспиранты до 25 лет, а также те, кто закончил учебу не более двух лет назад. С 2017 года по инициативе АНО "Россия – страна возможностей", Российского союза промышленников и предпринимателей, 35 ведущих вузов страны и более 500 российских компаний проводится всероссийская олимпиада "Я – профессионал" для студентов всех специальностей без исключения: в рамках олимпиады представлено более 70 направлений и 10 тематических групп.Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов, главной целью которого является реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности. Движение детей и молодежи "Движение первых" организовало всероссийский конкурс "Премия первых", которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи. Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
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справки, общество, россия, ссср, донбасс, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российский союз молодежи, российское движение школьников, день молодежи россии
Справки, Общество, Россия, СССР, Донбасс, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российский союз молодежи, Российское движение школьников, День молодежи России

День молодежи России

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкРоссийская молодежь
Российская молодежь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
По ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня.
Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Именно от молодого поколения зависит будущее России, ее достижения в науке, технологиях, экономике, спорте, искусстве и других областях. Молодые россияне – одаренные и способные люди.
В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Количество молодых людей этой возрастной категории в России составляет свыше 37 миллионов человек – это четверть населения страны.
Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.
Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. В настоящее время в России работают 16 круглогодичных молодежных образовательных центров.
Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей.
В этой связи в декабре 2021 года правительством России была утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве.
В январе 2022 года стартовал федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.
17 августа 2024 года распоряжением правительства была утверждена Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. Ее основные этапы включают создание федерального центра по вопросам научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики; принятие комплексных мер, обеспечивающих развитие инфраструктуры молодежной политики; развитие системы профессионального и дополнительного образования кадров в сфере молодежной политики и др.
Для синхронизации действий в сфере молодежной политики разработан национальный проект "Молодежь и дети", объединивший все меры поддержки детей и молодежи с приоритетными направлениями Стратегии.
Он стартовал в апреле 2025 года. Проект охватывает более 50 миллионов человек.
В его рамках будут реализованы 6942 мероприятия. Основные показатели нацпроекта к 2030 году: охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию – 100%; доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание – 75,1%; доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность – 45,8%; число иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях – 500 тысяч человек; доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России – 85%; доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития согласно традиционным российским духовно-нравственным ценностям – 80%; индекс создания условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности на основе таких ценностей – 95%; доля педагогов всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов – 10%.
В стране создано большое число организаций, действующих в интересах молодых россиян. Одним из них является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – федеральный орган исполнительной власти, создающий среду с равными условиями для самореализации молодежи. Деятельность агентства направлена на организацию различных форумов с образовательными программами, развитие движения волонтерства, финансовую поддержку социально значимых проектов в грантовом конкурсе молодежных инициатив, создание программ путешествий, благодаря которым молодые люди смогут познакомиться с культурой различных регионов, и др.
Российский союз молодежи – организация, которая создавалась с целью объединения граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого поколения, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодежи. Основными направлениями деятельности союза является участие в обсуждении и подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи, поддержка конструктивных сил, которые обеспечивают решение ее проблем.
В 2015 году указом президента России Владимира Путина была создана общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников, – Российское движение школьников.
В 2018 году по инициативе президента РФ была создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" (АНО "Россия – страна возможностей"), которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.
За семь лет эта платформа объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и более 150 стран мира.
14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Его учредителями стали 26 общественных структур (АНО "Большая перемена", "Юнармия", "Российский союз молодежи" и другие). Организация действует в 12 направлениях: волонтерство, труд и профессия, спорт, образование, культура и искусство, наука и технологии, патриотизм, медиа и коммуникации, здоровый образ жизни, экология, дипломатия, туризм.
Для вовлечения молодежи в реализацию государственной молодежной политики проводятся различные мероприятия и конкурсы.
В 2016 году начала работу автоматизированная информационная система "Молодежь России" – единая платформа для регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и форумы, а также грантовые конкурсы. В 2024 году Росмолодежь провела 43 форума. В их числе – "Таврида.АРТ" – для желающих развиваться в искусстве и креативе, "Амур" – для молодых предпринимателей, "Область будущего" – для представителей сферы IT, "ОстроVа" – для разных направлений, в том числе экологии, здравоохранении, промышленности, науке и туризме. В 2025 году в 25 регионах страны, включая Донбасс и Новороссию в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" пройдут 27 форумов Росмолодежи по направлениям: образование, наука, профессиональное развитие, предпринимательство, государственное и муниципальное управление, спорт, экология, туризм, медиа, IT, творческая индустрия и др.
С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии регионов, городов и сел.
С 2017 года АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", поддерживаемый крупнейшими компаниями страны. Открытый конкурс для руководителей нового поколения дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны. Внутри конкурса существует отдельный студенческий, участие в котором могут принять учащиеся вузов и аспиранты до 25 лет, а также те, кто закончил учебу не более двух лет назад.
С 2017 года по инициативе АНО "Россия – страна возможностей", Российского союза промышленников и предпринимателей, 35 ведущих вузов страны и более 500 российских компаний проводится всероссийская олимпиада "Я – профессионал" для студентов всех специальностей без исключения: в рамках олимпиады представлено более 70 направлений и 10 тематических групп.
Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов, главной целью которого является реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности.
Движение детей и молодежи "Движение первых" организовало всероссийский конкурс "Премия первых", которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи.
Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах.
Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.
 
СправкиОбществоРоссияСССРДонбассВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Российский союз молодежиРоссийское движение школьниковДень молодежи России
 
 
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