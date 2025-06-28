https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html

День молодежи России

День молодежи России - РИА Новости, 28.06.2025

День молодежи России

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:03:00+03:00

2025-06-28T01:03:00+03:00

2025-06-28T01:03:00+03:00

справки

общество

россия

ссср

донбасс

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российский союз молодежи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877653557_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_321206529e29800e1e6b9140e353fee8.jpg

День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.По ранее действовавшему распоряжению президента России от 24 июня 1993 года праздничные мероприятия ежегодно проводились 27 июня. В СССР существовал аналогичный праздник – "День советской молодежи", с 1958 года он отмечался в последнее воскресенье июня. Молодежь как будущее нации во все времена представляла собой особую ценность для развития общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Молодежь умна, инициативна, энергична и является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Именно от молодого поколения зависит будущее России, ее достижения в науке, технологиях, экономике, спорте, искусстве и других областях. Молодые россияне – одаренные и способные люди.В России согласно Федеральному закону "О молодежной политике в Российской Федерации" от 30 декабря 2020 года, молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Количество молодых людей этой возрастной категории в России составляет свыше 37 миллионов человек – это четверть населения страны. Среди основных целей и направлений молодежной политики в нашей стране – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализация молодежных инициатив, формирование условий для занятия спортом, содействие здоровому образу жизни, развитие института наставничества, поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В последние годы социально-экономическое положение молодежи в РФ заметно улучшилось. Среди молодых людей выросло стремление к здоровому образу жизни, снизился уровень безработицы, наметилось снижение преступности (в том числе среди несовершеннолетних), а также снизилась смертность.Россия – один из мировых лидеров по количеству молодых специалистов, получивших высшее образование. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. В настоящее время в России работают 16 круглогодичных молодежных образовательных центров. Одно из наиболее актуальных направлений в молодежной политике сегодня – создание социальных лифтов, которые дают возможность для самореализации молодых людей. В этой связи в декабре 2021 года правительством России была утверждена Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года. В ее рамках прямыми мерами поддержки ежегодно будут охвачены до 200 тысяч человек, предусмотрены 32 мероприятия, в частности запуск проекта "Страна мастеров" по персональному сопровождению молодежи в предпринимательстве. В январе 2022 года стартовал федеральный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России")", направленный на создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры.17 августа 2024 года распоряжением правительства была утверждена Стратегия реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года. Ее основные этапы включают создание федерального центра по вопросам научного, аналитического, информационно-ресурсного и экспертного сопровождения молодежной политики; принятие комплексных мер, обеспечивающих развитие инфраструктуры молодежной политики; развитие системы профессионального и дополнительного образования кадров в сфере молодежной политики и др.Для синхронизации действий в сфере молодежной политики разработан национальный проект "Молодежь и дети", объединивший все меры поддержки детей и молодежи с приоритетными направлениями Стратегии. Он стартовал в апреле 2025 года. Проект охватывает более 50 миллионов человек.В его рамках будут реализованы 6942 мероприятия. Основные показатели нацпроекта к 2030 году: охват обучающихся системой мер по выявлению, поддержке и развитию их способностей и талантов, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию – 100%; доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание – 75,1%; доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность – 45,8%; число иностранных студентов, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях – 500 тысяч человек; доля молодых людей, верящих в возможности самореализации в России – 85%; доля проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития согласно традиционным российским духовно-нравственным ценностям – 80%; индекс создания условий для воспитания патриотичной и социально ответственной личности на основе таких ценностей – 95%; доля педагогов всех уровней образования, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования на основе актуализированных профессиональных стандартов – 10%.В стране создано большое число организаций, действующих в интересах молодых россиян. Одним из них является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – федеральный орган исполнительной власти, создающий среду с равными условиями для самореализации молодежи. Деятельность агентства направлена на организацию различных форумов с образовательными программами, развитие движения волонтерства, финансовую поддержку социально значимых проектов в грантовом конкурсе молодежных инициатив, создание программ путешествий, благодаря которым молодые люди смогут познакомиться с культурой различных регионов, и др. Российский союз молодежи – организация, которая создавалась с целью объединения граждан и общественных объединений для содействия всестороннему развитию молодого поколения, реализации его потенциала в общественной сфере, защиты законных интересов и прав молодежи. Основными направлениями деятельности союза является участие в обсуждении и подготовке законопроектов и других правовых актов в интересах молодежи, поддержка конструктивных сил, которые обеспечивают решение ее проблем. В 2015 году указом президента России Владимира Путина была создана общественно-государственная детско-юношеская организация, работа которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников, – Российское движение школьников.В 2018 году по инициативе президента РФ была создана автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" (АНО "Россия – страна возможностей"), которая объединила кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России.За семь лет эта платформа объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и более 150 стран мира. 14 июля 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых". Его учредителями стали 26 общественных структур (АНО "Большая перемена", "Юнармия", "Российский союз молодежи" и другие). Организация действует в 12 направлениях: волонтерство, труд и профессия, спорт, образование, культура и искусство, наука и технологии, патриотизм, медиа и коммуникации, здоровый образ жизни, экология, дипломатия, туризм.Для вовлечения молодежи в реализацию государственной молодежной политики проводятся различные мероприятия и конкурсы.В 2016 году начала работу автоматизированная информационная система "Молодежь России" – единая платформа для регистрации на региональные, окружные и федеральные мероприятия и форумы, а также грантовые конкурсы. В 2024 году Росмолодежь провела 43 форума. В их числе – "Таврида.АРТ" – для желающих развиваться в искусстве и креативе, "Амур" – для молодых предпринимателей, "Область будущего" – для представителей сферы IT, "ОстроVа" – для разных направлений, в том числе экологии, здравоохранении, промышленности, науке и туризме. В 2025 году в 25 регионах страны, включая Донбасс и Новороссию в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" пройдут 27 форумов Росмолодежи по направлениям: образование, наука, профессиональное развитие, предпринимательство, государственное и муниципальное управление, спорт, экология, туризм, медиа, IT, творческая индустрия и др. С 2003 года проходит конкурс "Моя страна – моя Россия", в 2019 году он вошел в платформу "Россия – страна возможностей" и ориентирован на учащихся, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных проектов в возрасте от 14 до 35 лет. Конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии регионов, городов и сел.С 2017 года АНО "Россия – страна возможностей" организует конкурс "Лидеры России", поддерживаемый крупнейшими компаниями страны. Открытый конкурс для руководителей нового поколения дает возможность получить грант на развитие своих инициатив и войти в состав сообщества лучших управленцев страны. Внутри конкурса существует отдельный студенческий, участие в котором могут принять учащиеся вузов и аспиранты до 25 лет, а также те, кто закончил учебу не более двух лет назад. С 2017 года по инициативе АНО "Россия – страна возможностей", Российского союза промышленников и предпринимателей, 35 ведущих вузов страны и более 500 российских компаний проводится всероссийская олимпиада "Я – профессионал" для студентов всех специальностей без исключения: в рамках олимпиады представлено более 70 направлений и 10 тематических групп.Росмолодежь ежегодно проводит грантовый Всероссийский конкурс молодежных проектов среди вузов, главной целью которого является реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение ее гражданской активности. Движение детей и молодежи "Движение первых" организовало всероссийский конкурс "Премия первых", которая поощряет лучшие проекты в области всестороннего развития детей и молодежи. Активно развивается волонтерское движение, ставшее мейнстримом как в молодежной политике, так и в социальных процессах. Для талантливой молодежи организованы специальные образовательные центры: "Сириус" в Сочи, "Артек" в Крыму, "Орленок" в Краснодарском крае, "Океан" во Владивостоке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

россия

ссср

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, общество, россия, ссср, донбасс, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российский союз молодежи, российское движение школьников, день молодежи россии