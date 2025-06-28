Рейтинг@Mail.ru
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:44 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/mnogodetnye-2025975077.html
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое - РИА Новости, 28.06.2025
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое
Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России планируется поднять с 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:44:00+03:00
2025-06-28T06:44:00+03:00
общество
ипотека
россия
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_0:132:3078:1863_1920x0_80_0_0_2c9bbc718a267405637927e65b2d3b30.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России планируется поднять с 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей", - сказал он. По его мнению, это "неплохая поддержка", но еще есть над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и, таким образом, поддерживать народонаселение. Также Аксаков подчеркнул, что он не сторонник расширения льготных ипотечных программ. "Уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других категорий, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ", - заключил он. Федеральная выплата на погашение ипотеки составляет до 450 тысяч рублей, она положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
https://ria.ru/20250326/gosduma-2007336258.html
https://ria.ru/20250618/gosduma-2023446484.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1929016251_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_c5c81678141fa9d4c34dbeaf9b1dda58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ипотека, россия, анатолий аксаков, госдума рф
Общество, Ипотека, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
Выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое

Аксаков: выплаты на ипотеку для многодетных семей в России могут вырасти вдвое

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ипотека. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей в России планируется поднять с 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей, рассказал в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей", - сказал он.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Депутаты предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми
26 марта, 04:27
По его мнению, это "неплохая поддержка", но еще есть над чем думать, чтобы у людей был стимул рожать детей и, таким образом, поддерживать народонаселение.
Также Аксаков подчеркнул, что он не сторонник расширения льготных ипотечных программ. "Уменьшение процентов для одной категории граждан означает увеличение процентов ипотеки для других категорий, для массового потребителя ипотеки, поэтому лучше не иметь множества льготных ипотечных программ", - заключил он.
Федеральная выплата на погашение ипотеки составляет до 450 тысяч рублей, она положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В ГД внесут проект о поддержке молодых семей для погашения ипотеки
18 июня, 01:09
 
ОбществоИпотекаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала