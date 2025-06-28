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Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего - РИА Новости, 28.06.2025
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13:26 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/minyust-2026010530.html
Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего
Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего - РИА Новости, 28.06.2025
Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего
Наиболее частыми экспертизами за последние несколько лет являются автотехническая, товароведческая и почерковедческая, рассказал в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:26:00+03:00
2025-06-28T13:26:00+03:00
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наиболее частыми экспертизами за последние несколько лет являются автотехническая, товароведческая и почерковедческая, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук. "В 2025 году, как и в предыдущие два года, больше всего проводились автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы и экспертные исследования (33%, 16%, 11% и 6% от общего числа соответственно)", - сказал он. Замминистра добавил, что ввиду специфики экспертных заданий небольшое количество исследований проводится в рамках взрывотехнических и взрывотехнологических экспертиз. "В связи с развитием технологий пока что только набирают популярность портретные и фототехнические экспертизы, а также исследование изделий из стекла и керамики, объектов почвенного происхождения", - отметил он. Забарчук рассказал, что сейчас в судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ проводятся судебные экспертизы и экспертные исследования 34 видов по 72 экспертным специальностям. Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами интенсивность экспертной работы повысилась. "Общий экспертный объем в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,9 %", - сказал он. День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.
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михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Минюст: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего

Минюст РФ: автотехнические и товароведческие экспертизы проводятся чаще всего

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наиболее частыми экспертизами за последние несколько лет являются автотехническая, товароведческая и почерковедческая, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук.
"В 2025 году, как и в предыдущие два года, больше всего проводились автотехнические, товароведческие, строительно-технические и почерковедческие экспертизы и экспертные исследования (33%, 16%, 11% и 6% от общего числа соответственно)", - сказал он.
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Замминистра добавил, что ввиду специфики экспертных заданий небольшое количество исследований проводится в рамках взрывотехнических и взрывотехнологических экспертиз.
"В связи с развитием технологий пока что только набирают популярность портретные и фототехнические экспертизы, а также исследование изделий из стекла и керамики, объектов почвенного происхождения", - отметил он.
Забарчук рассказал, что сейчас в судебно-экспертных учреждениях Минюста РФ проводятся судебные экспертизы и экспертные исследования 34 видов по 72 экспертным специальностям.
Он отметил, что по сравнению с прошлыми годами интенсивность экспертной работы повысилась. "Общий экспертный объем в 2024 году по сравнению с 2023 годом вырос на 6,9 %", - сказал он.
День судебного эксперта отмечается в России 28 июня. Профессиональный праздник был установлен постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, подписанного 29 сентября 2022 года.
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