https://ria.ru/20250628/miny-2026009323.html

Страны Балтии решились на опасный шаг из-за России

Страны Балтии решились на опасный шаг из-за России - РИА Новости, 28.06.2025

Страны Балтии решились на опасный шаг из-за России

Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из договора о запрете мин, пишет агентство Sputnik. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что решение Литвы о выходе... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:08:00+03:00

2025-06-28T13:08:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Три страны Балтии уведомили ООН о выходе из договора о запрете мин, пишет агентство Sputnik. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что решение Литвы о выходе из этого договора "далось нелегко", вновь попытавшись заявить о некоей угрозе от России. "Перед лицом таких угроз Литва примет все необходимые меры для защиты своего государства, своего населения и каждого сантиметра территории НАТО — всеми эффективными военными средствами", — сказал он. Кроме того, Латвия и Эстония также направили ООН необходимые документы для выхода из конвенции. Оттавская конвенция запрещает использование противопехотных мин в качестве средства вооруженной борьбы, их хранение, изготовление и передачу, а также предписывает их уничтожение.Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО — в этом нет никакого смысла. Путин отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250626/polsha-2025473151.html

https://ria.ru/20250404/britanija-2009438604.html

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