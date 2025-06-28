https://ria.ru/20250628/merts-2026033592.html

Мерц заявил, что не планирует звонить Путину

Мерц заявил, что не планирует звонить Путину - РИА Новости, 28.06.2025

Мерц заявил, что не планирует звонить Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным якобы из-за опасений, что за этим... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:12:00+03:00

2025-06-28T17:12:00+03:00

2025-06-28T17:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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владимир путин

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не собирается разговаривать по телефону с президентом России Владимиром Путиным якобы из-за опасений, что за этим последует эскалация на Украине. В интервью газете Süddeutsche Zeitung Мерц указал на то, что Россия якобы активизировала боевые действия на Украине после визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и после телефонного разговора предыдущего канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным. "Так что, если это результат таких телефонных звонков, я бы еще долго воздерживался от этого", - сказал канцлер в ответ на вопрос, планирует ли он позвонить российскому президенту. Ранее на полях ПМЭФ Путин заявил в ответ на вопрос немецкого агентства DPA, что если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается от контактов и всегда к этому открыта.

https://ria.ru/20250628/merts-2026005908.html

https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

германия, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, виктор орбан, в мире