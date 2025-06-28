https://ria.ru/20250628/merts-2026005908.html

В Германии обвинили Мерца в высокомерии из-за нацистских высказываний

В Германии обвинили Мерца в высокомерии из-за нацистских высказываний - РИА Новости, 28.06.2025

В Германии обвинили Мерца в высокомерии из-за нацистских высказываний

Чувство безнаказанности и высокомерие канцлера ФРГ Фридриха Мерца не дало возможности ему осознать, что его слова о "грязной работе", которые он употребил по... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:43:00+03:00

2025-06-28T12:43:00+03:00

2025-06-28T12:43:00+03:00

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Чувство безнаказанности и высокомерие канцлера ФРГ Фридриха Мерца не дало возможности ему осознать, что его слова о "грязной работе", которые он употребил по отношению к ударам Израиля по Ирану, некогда использовались представителями преступной нацистской Германии, заявил РИА Новости бывший депутат от Левой партии и один из составителей иска против главы правительства Дитер Дем. Ранее Мерц, говоря о конфликте на Ближнем Востоке, заявил, что "это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас". Политики из различных немецких партий раскритиковали канцлера за его слова. Примерно 20 немецких политиков и деятелей культуры затем подписали заявление на Мерца в прокуратуру, среди них Дем, эстрадный артист Дитер "Диди" Халлерфорден, евродепутат от партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Михаэль фон Шуленбург, член Парламентской ассамблеи Совета Европы от партии ССВ Андрей Гунько и публицист Патрик Бааб. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт подчеркнула, что Мерц, допустив такие слова, всё больше показывает своё истинное лицо, добавив, что данное высказывание канцлера ФРГ - это вопиющий проступок, который "бесстыдно легитимизирует агрессивную войну, нарушающую международное право". Слова канцлера ФРГ Мерца о конфликте на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем являются самой страшной фразой, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Приукрашивание канцлером деятельности авиации Израиля выражением "грязная работа за нас" нарушает уголовный кодекс (ФРГ - ред.) — к примеру, параграф 80a ("Подстрекательство к преступлению агрессии", в более ранней редакции – "к наступательной войне" - ред. ) — и свидетельствует о высокомерии нашего режима, который позволяет себе считающуюся нацистской лексику на фоне бессилия разделенной на "левую и правую" оппозиции в бундестаге", - сказал Дем. По его словам, причиной высокомерия и так называемой "гордости" немецкого правительства в лице министра обороны Бориса Писториуса (СДПГ) и канцлера Мерца (ХДС) является то, что оно смогло согласовать и навязать жителям Германии цель в виде оборонных расходов размером 42% от всего госбюджета или же 5% от ВВП к 2035 году, что является ничем иным, как "милитаризацией и сверхприбылью" для таких оборонных концернов, как Rheinmetall. Дем подчеркнул, что в сегодня в Германии любому, "кто с пониманием относится к России или палестинцам" немецкие СМИ ставят в вину даже самые безобидные слова. При этом, по его словам, это не касается нынешней правящей элиты ФРГ. Он напомнил, что слово "грязная работа" было использовано нацистскими преступниками в контексте жестокого убийства 34 тысяч евреев в Бабьем Яру за 48 часов. Дем считает, что в случае использования подобного слова критикам курса правительства это бы сулило судебные преследования, в то время как Мерц и Писториус "знают, что им прикроют спины большинство СМИ, институтов изучения общественного мнения и спецслужбы". "Я далёк от того, чтобы обвинять Писториуса или Мерца в фашизме. Но они находятся в таком триумфальном настроении, что, похоже, считают, будто могут безнаказанно и припеваючи употреблять ... преступное (нацистское - ред.) выражение "грязная работа"...", - подчеркнул Дем, напомнив, что одно из прочих высказываний гитлеровских преступников было употреблено в адрес России министром обороны ФРГ Борисом Писториусом в прошлом году в преддверии 9 мая в его заявлении о том, что Берлин должен в ближайшие годы "подготовиться к войне" с Россией. Дем сообщил о возможном успехе иска, по его словам, подписанты буквально завалены запросами от людей, также желающих поставить свою подпись под иском. "Думаю, мы задели за живое. 38 газет написали об иске вполне объективно. Успешным ли окажется иск, зависит исключительно от общественного давления. Но прокуратура, связанная указаниями, сама по себе ничего предпринимать не будет, чтобы продолжить это дело", – добавил он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось еще 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250619/merts-2023704293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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