https://ria.ru/20250628/meloni-2026062023.html

"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети

"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети - РИА Новости, 28.06.2025

"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети

Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T22:02:00+03:00

2025-06-28T22:02:00+03:00

2025-06-28T22:51:00+03:00

нато

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге.Поводом для насмешек послужило видео, где Мелони выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица."Она получила "порошок" от Зеленского", — написал один комментатор."Пользовалась ли она той же салфеткой, что и Макрон?" — отметил другой."То, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды", — считает читатель."Это глупая гримаса Мелони. Проблема в том, что все европейские лидеры сумасшедшие. Все думают, что она великая. Хотя она совершенно сумасшедшая", — заявил другой."Джорджа Мелони вызывает беспокойство, и не исключено, что мы являемся свидетелями кампании разрушения, организованной Брюсселем или другими коррумпированными идиотами", — гневно подчеркнул еще один пользователь.В Гааге во вторник и среду проходил первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО.В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер и премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, похожий на сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026042674.html

https://ria.ru/20250627/rukopozhatie-2025702520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Странная мимика премьер-министра Италии Странная мимика премьер-министра Италии 2025-06-28T22:02 true PT0M52S

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нато, в мире, джорджа мелони