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"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети - РИА Новости, 28.06.2025
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22:02 28.06.2025 (обновлено: 22:51 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/meloni-2026062023.html
"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети
"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети - РИА Новости, 28.06.2025
"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети
Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T22:02:00+03:00
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нато
в мире
джорджа мелони
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге.Поводом для насмешек послужило видео, где Мелони выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица."Она получила "порошок" от Зеленского", — написал один комментатор."Пользовалась ли она той же салфеткой, что и Макрон?" — отметил другой."То, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды", — считает читатель."Это глупая гримаса Мелони. Проблема в том, что все европейские лидеры сумасшедшие. Все думают, что она великая. Хотя она совершенно сумасшедшая", — заявил другой."Джорджа Мелони вызывает беспокойство, и не исключено, что мы являемся свидетелями кампании разрушения, организованной Брюсселем или другими коррумпированными идиотами", — гневно подчеркнул еще один пользователь.В Гааге во вторник и среду проходил первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО.В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер и премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, похожий на сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026042674.html
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Странная мимика премьер-министра Италии
Странная мимика премьер-министра Италии
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нато, в мире, джорджа мелони
НАТО, В мире, Джорджа Мелони

"Салфетка Макрона": поведение Мелони на саммите НАТО вызвало споры в Сети

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге.
Поводом для насмешек послужило видео, где Мелони выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.
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"Она получила "порошок" от Зеленского", — написал один комментатор.
"Пользовалась ли она той же салфеткой, что и Макрон?" — отметил другой.
"То, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды", — считает читатель.
"Это глупая гримаса Мелони. Проблема в том, что все европейские лидеры сумасшедшие. Все думают, что она великая. Хотя она совершенно сумасшедшая", — заявил другой.
"Джорджа Мелони вызывает беспокойство, и не исключено, что мы являемся свидетелями кампании разрушения, организованной Брюсселем или другими коррумпированными идиотами", — гневно подчеркнул еще один пользователь.
В Гааге во вторник и среду проходил первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО.
В начале мая агентство Associated Press опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц, Макрон, Стармер и премьер Польши Дональд Туск, направлявшиеся в Киев для участия во встрече так называемой коалиции желающих. На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, похожий на сверток или комок бумаги, а перед Мерцем — что-то, напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Позднее Елисейский дворец заявил, что белым предметом была бумажная салфетка.
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