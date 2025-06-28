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В Мариуполе выбрали нового мэра - РИА Новости, 28.06.2025
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20:16 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/mariupol-2026052093.html
В Мариуполе выбрали нового мэра
В Мариуполе выбрали нового мэра - РИА Новости, 28.06.2025
В Мариуполе выбрали нового мэра
Новым мэром Мариуполя в ДНР стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:16:00+03:00
2025-06-28T20:16:00+03:00
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Новым мэром Мариуполя в ДНР стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что представил Кольцова как врио главы Мариуполя, а прежний мэр Олег Моргун переходит на другую работу. "На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города", - сказал Рогов, который присутствовал на избрани нового мэра города. Рогов охарактеризовал Кольцова как опытного управленца, имеющего управленческий талант и системное мышление. Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. В 1996 году он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства. Он выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС). В октябре 2016 года Кольцов занял должность первого заместителя губернатора Вологодской области, а в июле 2022 года возглавил правительство Запорожской области, покинув этот пост в апреле 2024 года.
https://ria.ru/20250622/azovstal-2024630913.html
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политика, мариуполь, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, россия, общество
Политика, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Общество
В Мариуполе выбрали нового мэра

Рогов: новым мэром Мариуполя стал экс-глава запорожского правительства Кольцов

© Фото : Антон Кольцов/VkontakteАнтон Кольцов
Антон Кольцов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Антон Кольцов/Vkontakte
Антон Кольцов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Новым мэром Мариуполя в ДНР стал экс-глава правительства Запорожской области Антон Кольцов, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что представил Кольцова как врио главы Мариуполя, а прежний мэр Олег Моргун переходит на другую работу.
«
"На внеочередной сессии горсовета Мариуполя депутаты единогласно поддержали кандидатуру Антона Кольцова на пост главы администрации города", - сказал Рогов, который присутствовал на избрани нового мэра города.
Рогов охарактеризовал Кольцова как опытного управленца, имеющего управленческий талант и системное мышление.
Антон Кольцов родился в 1973 году в Череповце Вологодской области. В 1996 году он окончил Ярославскую государственную медицинскую академию, в 2003-м — Череповецкий государственный университет, а в 2010-м получил квалификацию "Мастер делового администрирования" в Академии народного хозяйства. Он выпускник "Школы губернаторов" (Высшей школы госуправления РАНХиГС).
В октябре 2016 года Кольцов занял должность первого заместителя губернатора Вологодской области, а в июле 2022 года возглавил правительство Запорожской области, покинув этот пост в апреле 2024 года.
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ПолитикаМариупольДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговРоссияОбщество
 
 
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