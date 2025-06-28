https://ria.ru/20250628/malchik-2026010842.html

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о переживаниях его брата

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о переживаниях его брата - РИА Новости, 28.06.2025

Отец пострадавшего в Шереметьево ребенка рассказал о переживаниях его брата

Старший брат мальчика, пострадавшего в аэропорту "Шереметьево", очень переживает за брата, постоянно про него спрашивает, рассказал РИА Новости отец... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T13:28:00+03:00

2025-06-28T13:28:00+03:00

2025-06-28T13:28:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

московская область (подмосковье)

каир (город)

ирина волк

шереметьево (аэропорт)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Старший брат мальчика, пострадавшего в аэропорту "Шереметьево", очень переживает за брата, постоянно про него спрашивает, рассказал РИА Новости отец пострадавшего мальчика Мохаммад Афзал Мохаммад Шахим. "Когда мы сидим дома он говорит: "Моего брата убили?". И не один раз, а 3-4 раза подряд. Я ему объясняю, что брат у врача находится и все будет хорошо", - рассказал он. Мохаммад также рассказал, что его супруга постоянно плачет, поэтому он запретил ей приходить в больницу. Ранее в СК сообщили РИА Новости, что в понедельник мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. В Минздраве Московской области рассказали, что пострадавший в стабильно тяжелом состоянии был доставлен в Центр имени Рошаля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл в РФ рейсом из Каира.

https://ria.ru/20250625/malchik-2025398269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, московская область (подмосковье), каир (город), ирина волк, шереметьево (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф)