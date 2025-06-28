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Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2025
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Хорошие новости
 
11:51 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/lotereya-2026000095.html
Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей
Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2025
Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей
Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:51:00+03:00
2025-06-28T11:51:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В субботу, 28 июня 2025 года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании. Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором. Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".
https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html
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общество, тамбовская область, россия, столото, лотерея
Хорошие новости, Общество, Тамбовская область, Россия, Столото, Лотерея
Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей

Участник лотереи "Спортлото" из Тамбовской области выиграл более 307 млн рублей

© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Fotolia / Ralf Geithe
Лотерея. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото".
"В субботу, 28 июня 2025 года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании.
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Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем.
«
"Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото".
По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором.
Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".
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