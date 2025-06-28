https://ria.ru/20250628/lotereya-2026000095.html

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2025

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 миллионов рублей

Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:51:00+03:00

2025-06-28T11:51:00+03:00

2025-06-28T11:51:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Житель Тамбовской области выиграл в субботу в лотерею более 307 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей в России "Столото". "В субботу, 28 июня 2025 года, в 10.00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", - рассказали в компании. Там добавили, что победитель еще не обратился за выигрышем. "Возможно, он или она еще не знает о своем везении. На данный момент известно лишь, что победитель купил билет за 400 рублей", - сказали в "Столото". По правилам "Спортлото "4 из 20", чтобы выиграть суперприз, нужно угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета. Счастливчик из Тамбовской области выбрал 8, 15, 7, 11 в первом поле билета и 19, 5, 11, 14 – во втором. Выигрыш победителя из Тамбовской области стал шестым по величине среди суперпризов лотереи "Спортлото "4 из 20".

https://ria.ru/20240918/lotereya-1973314259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, тамбовская область, россия, столото, лотерея