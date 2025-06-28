https://ria.ru/20250628/lesli--2026022571.html

Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца

Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.06.2025

Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца

Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:32:00+03:00

2025-06-28T15:32:00+03:00

2025-06-28T16:39:00+03:00

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

александр кириллов ("алекс лесли")

россия

тульская область

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца."Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Башина", — сообщили в инстанции.Тверской суд Москвы арестовал Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), по делу о домогательствах к девушкам, рассказали РИА Новости в суде.В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.

https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html

https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html

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следственный комитет россии (ск рф), москва, общество, александр кириллов ("алекс лесли"), россия, тульская область, происшествия