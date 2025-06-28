Рейтинг@Mail.ru
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 28.06.2025 (обновлено: 16:39 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/lesli--2026022571.html
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца - РИА Новости, 28.06.2025
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца
Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:32:00+03:00
2025-06-28T16:39:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
александр кириллов ("алекс лесли")
россия
тульская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7c3073e31411e87d99485800c01bfba6.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца."Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Башина", — сообщили в инстанции.Тверской суд Москвы арестовал Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), по делу о домогательствах к девушкам, рассказали РИА Новости в суде.В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
https://ria.ru/20250626/lesli-2025582405.html
https://ria.ru/20250627/bloger-2025785205.html
москва
россия
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026024064_80:0:1044:723_1920x0_80_0_0_2262c1e821068b694dc86bc87a78ee54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, общество, александр кириллов ("алекс лесли"), россия, тульская область, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Москва, Общество, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Россия, Тульская область, Происшествия
Последователя блогера Лесли арестовали на два месяца

СК: последователя блогера Лесли Башина арестовали на два месяца

© Фото : Столичный СКАлексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы
Алексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Столичный СК
Алексей Башин, последователь блогера Алекса Лесли в Тверском суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Суд арестовал одного из последователей блогера Алекса Лесли на два месяца.
«
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Башина", — сообщили в инстанции.
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Напавших не наказать": россиянки массово столкнулись с новой угрозой
26 июня, 16:27
Тверской суд Москвы арестовал Алексея Башина, последователя блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли), по делу о домогательствах к девушкам, рассказали РИА Новости в суде.
  • Башина задержали накануне в Тульской области.
  • У него дома провели обыск, среди обнаруженных и изъятых предметов — сертификат о прохождении курса Лесли.
  • Подозреваемого доставили в Москву, там его допросили следователи столичного СК.
  • Против Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию, против его последователей — о совершении иных насильственных действий сексуального характера.
В соцсетях ранее появились скандальные видео с домогательствами к девушкам. Их связали с призывами Лесли, который подстрекал своих последователей к провокационным и оскорбительным действиям в отношении женщин.
Александр Кириллов (Алекс Лесли) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Алексу Лесли грозит срок до шести лет за подстрекательство к изнасилованию
27 июня, 12:20
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваОбществоАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")РоссияТульская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала