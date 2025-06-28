https://ria.ru/20250628/lepen-2026036113.html

Ле Пен призвала сторонников быть готовыми к возможным выборам

Ле Пен призвала сторонников быть готовыми к возможным выборам - РИА Новости, 28.06.2025

Ле Пен призвала сторонников быть готовыми к возможным выборам

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала своих сторонников быть готовыми к возможным парламентским выборам,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:35:00+03:00

2025-06-28T17:35:00+03:00

2025-06-28T17:35:00+03:00

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

союз правых сил

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала своих сторонников быть готовыми к возможным парламентским выборам, которые могут состояться на фоне разобщенности в центристском лагере президента Эммануэля Макрона. "Было бы довольно опасно, я считаю, убеждать себя в том, что роспуска не будет. Пока нет решения и контроля над ним, мы, очевидно, должны рассматривать все гипотезы. Наш долг — быть готовыми к моменту, когда появляется возможность роспуска, а это с 7 июля", - сказала она на рабочем съезде правых фракций "Национальное объединение" и "Союз правых сил". Трансляция велась на YouTube-канале политика. По ее словам, сторонники Макрона не могут позволить долго продолжаться распаду внутри пропрезидентского блока. Поэтому французский лидер может поддаться искушению распустить парламент. "Он сказал: "Я не хочу роспуска". Но "Я не хочу роспуска" не равно "Я не буду распускать парламент", - отметила Ле Пен. Кроме того, она обозначила для правых сил важность подготовки к муниципальным выборам, которые состоятся в первой половине 2026 года. Летом 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных выборов. По их итогам блок левых набрал большинство голосов, президентская коалиция "Вместе за республику" Макрона пришла второй, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев стала третьей силой в парламенте с 143 мандатами. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. В результате за 2024 года во Франции сменилось четыре премьер-министра, это исторический рекорд для страны.

https://ria.ru/20250624/tramp-2025221758.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, союз правых сил