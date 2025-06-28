https://ria.ru/20250628/lemonde-2025658275.html

"Как еду заказать". Криминальные банды во Франции неприятно удивили всех

"Как еду заказать". Криминальные банды во Франции неприятно удивили всех - РИА Новости, 28.06.2025

"Как еду заказать". Криминальные банды во Франции неприятно удивили всех

В Пятой республике новая опасная тенденция: разветвленная и трудноотслеживаемая наркосеть перешла от привычной торговли запрещенными веществами к убийствам... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Пятой республике новая опасная тенденция: разветвленная и трудноотслеживаемая наркосеть перешла от привычной торговли запрещенными веществами к убийствам. Причем к "удаленным". О проблеме, которая грозит перекинуться на другие страны, — в материале РИА Новости.Как пандемия стимулировала наркокурьеровUberShit ("Убердерьмо") — бранное созвучие с UberEats ("УберЕда", сервис доставки), так их называют.Они общаются не через отдельное приложение — так преступников несложно вычислить, а в закрытых Telegram-каналах или через Snapchat, автоматически удаляющий сообщения через определенное время.Уже пару лет назад полиция била тревогу по этому поводу.Наркосеть получила мощный импульс к развитию от самой реальности: в условиях пандемии стоять на улицах (даже в укромных местах), приторговывая веществами, стало невозможно. С другой стороны, изоляция привела к кратному расширению сектора сервисов доставки: появились новые, а старые приросли курьерами. Отследить в таком потоке перевозчика чего-то запрещенного — задача не из легких.К тому же наркокурьеры ведут себя осторожно, часто устраиваясь для прикрытия на нормальную работу, связанную с доставкой. А сильно пахнущая еда, бытовая химия и просто посылки — хорошее прикрытие для "доз".Усложняет ситуацию и многоступенчатая схема действий. Заказы от клиента получает менеджер. Он отправляет на адрес курьера, по дороге тот закупается товаром у своего поставщика. И в условленном месте оставляет посылку для конечного покупателя.Если накрыть менеджера, то у него — тысяча отговорок, пустой чат или сообщения, написанные эзоповым языком. А французские полицейские крайне ограничены в интернете — слежка без веских оснований, вроде подозрения в терроризме, незаконна.Точечные успехиТем не менее некоторые успехи есть.Так, в марте 2022-го в Тулузе полиция прикрыла такую сеть, задержав одиннадцать человек.Чуть позже в Марселе провели крупную спецоперацию, которая, по словам источника в правоохранительных органах, стала возможной благодаря тому, что "300 клиентов, четыре водителя, поставщик и менеджер", видимо, потеряв бдительность, общались не только в чатах, но и по телефону. На прослушку разрешение дали.Но это единичные случаи. В 2024-м министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил: нужно изменение стратегии. Впрочем, ничего конкретного не предложил. И вскоре ушел в отставку.Очередной рейд состоялся совсем недавно, 16 июня, в городе Брив-ла-Гайард на юге Франции. Задействовали 60 сотрудников жандармерии, арестовали восемь человек.Новое лицо старой сетиТем временем UberShit трансформировалась в нечто еще более опасное: UberKills ("УберУбийства"). Причем заняты этим преимущественно несовершеннолетние."Дозорные, поставщики и продавцы, известные под общим названием "джобберы" или в последнее время — как "стрелки", — наемные убийцы, которые без колебаний совершают преступления за несколько тысяч евро", — пишут СМИ, ссылаясь на тревожные сообщения профильных специалистов.Схема та же. Заказ принимает менеджер, который связывает исполнителя с тем, кто предоставит оружие (если надо), и дает всю информацию о жертве."Не проходит и месяца, чтобы педагоги не сталкивались с насильственной смертью молодого человека, находящегося под наблюдением Департамента судебной защиты молодежи (DPJJ, занимается поддержкой проблемных несовершеннолетних. — Прим. ред.)", — сообщила журналистам Соня Паллин, директор Юго-Восточного межрегионального отделения DPJJ.По ее словам, только в департаменте Буш-дю-Рон (административный центр — Марсель, один из наркоцентров Франции) с 2015-го по 2024-й число несовершеннолетних, обвиняемых в торговле наркотиками, выросло с 231 до 1234, а причастных к убийствам или покушениям — с семи до 23."Контекст тревожный: вовлеченность молодых людей в наркоторговлю никогда не была так сильна", — вторит Паллин ее начальница, директор DPJJ Каролин Нисанд.От "городских легенд" к шокирующей правдеЧеткой стратегии борьбы опять же нет, а полиция и СМИ дозированно выдают информацию о преступлениях "УберУбийц".Лишь сейчас в крупные СМИ просочилась шокирующая история, бродившая по соцсетям с весны.В апреле в пригороде Лиона нашли тело молодого человека. Убит тремя выстрелами в голову. Известно, что его завербовали через Telegram для охраны наркоточки (которые, конечно, еще остались) — как и предполагаемого убийцу.Видео с убитым транслировалось в Snapchat. Исполнителя и заказчика до сих пор не нашли.Источники в полиции предполагают, что речь идет либо о разборках конкурирующих банд, либо об устранении предполагаемого "стукача". Погибший, хоть и имел проблемы с наркотиками, недавно подал документы в хороший вуз и, видимо, намеревался изменить жизнь."Такие истории нередко появляются в соцсетях, но их быстро удаляют, до официальной реакции полиции, как сейчас", — рассказывает РИА Новости жительница Парижа Аннетт Моро. Многие французы, добавляет она, подобные новости из того же Марселя или Лиона воспринимают как "городские легенды"."Ведь есть те, кто спекулирует на теме, просто предлагая шокирующий контент. Разобраться, что на самом деле, невозможно", — отметила парижанка.Но о проблеме стали говорить явно больше — и в PJJ, и в прессе. Возможно, в МВД все-таки изменят подход, как обещал предыдущий руководитель ведомства."Нет ничего невозможного"Российский криминалист Михаил Игнатов считает, что необходимые для этого ресурсы у Франции есть."Да, на первый взгляд, такие схемы, цепочки, отследить сложно. Некоторые даже скажут: невозможно. На самом деле технические средства, имеющиеся сейчас у спецслужб, полиции европейских стран, да и в России, позволяют это сделать. У Франции с IT все в порядке, контроль за мессенджерами — не фатальная проблема", — объясняет он.По его мнению, главное — вычислить связи тех, кто уже достоверно вовлечен в эти схемы. Это поможет установить и потенциальных жертв."Их надо, конечно, "выдергивать", прятать или предоставлять им меры государственной поддержки — программа защиты свидетелей во Франции весьма эффективна, причем и для потенциальных потерпевших тоже. Кроме того, нужно искать вероятных исполнителей в "группах риска", тех, кто готов за деньги убить. И брать их на контроль, потому что пока они ничего не сделали, предъявить нечего. Но можно вести за ними постоянное наблюдение. А в случае противоправных действий сразу задерживать", — предлагает эксперт.Наконец, есть вариант внедрения агентов, которые под видом киллеров проведут переговоры, а потом якобы ликвидируют цель. Это даст улики на заказчика.Если же ничего не предпринимать, и в других странах скоро воспользуются этим преступным "опытом".

https://ria.ru/20250626/evropa-2025602573.html

https://ria.ru/20250623/frantsiya-2024892222.html

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