https://ria.ru/20250628/kurily-2025965948.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:41:00+03:00

2025-06-28T02:41:00+03:00

2025-06-28T02:41:00+03:00

шикотан

тихий океан

елена семенова

происшествия

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане в ночь на 28 июня. Эпицентр располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг - на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземные толчки силой до 4 баллов могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250625/kurily-2025262723.html

шикотан

тихий океан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шикотан, тихий океан, елена семенова, происшествия, землетрясение