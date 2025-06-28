https://ria.ru/20250628/kurily-2025965948.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 28.06.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск"... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:41:00+03:00
2025-06-28T02:41:00+03:00
2025-06-28T02:41:00+03:00
шикотан
тихий океан
елена семенова
происшествия
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в ночь на субботу вблизи побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Тихом океане в ночь на 28 июня. Эпицентр располагался в 19 километрах северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг - на глубине 62 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземные толчки силой до 4 баллов могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250625/kurily-2025262723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шикотан, тихий океан, елена семенова, происшествия, землетрясение
Шикотан, Тихий океан, Елена Семенова, Происшествия, Землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,0