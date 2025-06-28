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В США раскрыли, что потеряла Украина из-за конфликта Израиля и Ирана
В США раскрыли, что потеряла Украина из-за конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 28.06.2025
В США раскрыли, что потеряла Украина из-за конфликта Израиля и Ирана
Киевский режим надеялся, что саммит НАТО в Гааге вернет страну в поле зрения крупных СМИ, которое заняли Иран и Израиль, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:41:00+03:00
2025-06-28T06:41:00+03:00
2025-06-28T06:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Киевский режим надеялся, что саммит НАТО в Гааге вернет страну в поле зрения крупных СМИ, которое заняли Иран и Израиль, пишет Responsible Statecraft."Одной из самых больших потерь обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном стало внимание США к Украине и освещение ее в СМИ. Саммит НАТО в Гааге должен был вернуть Украину в поле зрения США. Но этого не случилось", — указано в статье.В материале также упоминается, что и с европейским финансированием Украины возникли значительные проблемы: из обещанных Киеву 60 миллиардов евро на 2025 год, Европа может предоставить только 22 миллиарда."Чего мы не увидели в Гааге, так это какого-либо стимула для усилий по прекращению украинского конфликта. Вместо этого, Кир Стармер продолжает настаивать на том, что союзники по-прежнему полны решимости снова надавить, чтобы усадить Россию за стол переговоров <…> А Зеленский в свою очередь не отказался от своего стремления к вступлению Украины в НАТО, что делает невозможным любое мирное соглашение с Россией", — заключило издание.Саммит НАТО проходил 24-25 июня в Гааге. Как сообщала газета Washington Post, организаторы старались держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение последнего к главе киевского режима.Украинский вопрос стоял на повестке саммита, но Зеленский не принимал участия в официальной программе. По словам венгерского премьера Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии не хотели сидеть за одним столом с главой киевского режима. Кроме того, саммит стал рекордным по краткости итогового коммюнике, а Украине в документе почти не уделили внимания. В тексте говорится о продолжении поддержки Киева, при этом не упоминаются перспективы вступления Украины в альянс и Россия в контексте украинского конфликта.Американская газета New York Times сообщила, что саммит НАТО в Гааге стал очередным зловещим знаком для Украины, которая на этот раз не вошла в список приоритетных тем.
https://ria.ru/20250628/vykhodka-2025965002.html
https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html
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в мире, украина, гаага, сша, нато, европа
В мире, Украина, Гаага, США, НАТО, Европа
В США раскрыли, что потеряла Украина из-за конфликта Израиля и Ирана
RS: Украина потеряла внимание СМИ из-за конфликта Израиля и Ирана