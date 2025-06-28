https://ria.ru/20250628/kiev-2026052312.html

Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата"

Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 28.06.2025

Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата"

Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T20:23:00+03:00

2025-06-28T20:23:00+03:00

2025-06-28T20:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

курская область

суджа

владимир зеленский

вооруженные силы украины

киев

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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. "Мирные жители есть (в Сумской области – ред.). Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика", - пояснил "Аид". Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский заявил, что пустые города проще взять. "(Зеленский - ред.) сам заявил о том, что город без мирных жителей очень быстро взять. То есть он официально на весь мир заявил, что они не эвакуируют мирных жителей из своих городов только для того, чтобы замедлить наше наступление. О чем это говорит? О том, что это такая тактика живого щита, которую противник активно применяет", - уточнил "Аид". Боец "Ахмата" напомнил, что в Курской области ВСУ активно прикрывались мирными жителями. "В Курской области во время окончания боев за Суджу, когда противник отступал, он мог забежать в жилой дом группой и выгнать на улицу мирных жителей, чтобы те махали нам в дрон, показывая, что вот мы здесь... Они показывали, что они прячутся за "мирняком", и знали, что мы не будем бить по дому, где находятся мирные жители", - рассказал "Аид". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html

https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html

https://ria.ru/20250314/sumy-2005064057.html

сумская область

курская область

суджа

киев

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сумская область, курская область, суджа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев