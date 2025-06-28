Рейтинг@Mail.ru
Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/kiev-2026052312.html
Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата"
Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата" - РИА Новости, 28.06.2025
Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата"
Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:23:00+03:00
2025-06-28T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
курская область
суджа
владимир зеленский
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид". Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. "Мирные жители есть (в Сумской области – ред.). Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика", - пояснил "Аид". Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский заявил, что пустые города проще взять. "(Зеленский - ред.) сам заявил о том, что город без мирных жителей очень быстро взять. То есть он официально на весь мир заявил, что они не эвакуируют мирных жителей из своих городов только для того, чтобы замедлить наше наступление. О чем это говорит? О том, что это такая тактика живого щита, которую противник активно применяет", - уточнил "Аид". Боец "Ахмата" напомнил, что в Курской области ВСУ активно прикрывались мирными жителями. "В Курской области во время окончания боев за Суджу, когда противник отступал, он мог забежать в жилой дом группой и выгнать на улицу мирных жителей, чтобы те махали нам в дрон, показывая, что вот мы здесь... Они показывали, что они прячутся за "мирняком", и знали, что мы не будем бить по дому, где находятся мирные жители", - рассказал "Аид". Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
https://ria.ru/20250531/zona-2020106297.html
https://ria.ru/20250628/punkty--2025989383.html
https://ria.ru/20250314/sumy-2005064057.html
сумская область
курская область
суджа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, курская область, суджа, владимир зеленский, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Курская область, Суджа, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Киев
Киев не эвакуирует жителей Сумской области, сообщил командир "Ахмата"

Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 28 июн - РИА Новости. Киев не эвакуирует жителей ряда районов Сумской области, где находятся ВСУ, сообщил РИА Новости командир одной из групп спецназа "Ахмат", действующей в составе группировки войск "Север", с позывным "Аид".
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации
31 мая, 09:49
"Мирные жители есть (в Сумской области – ред.). Они их не эвакуируют. Может, в новостной ленте они это и сделали, но по факту их Вооруженные силы находятся среди мирного населения в той же Сумской области. Артиллерия разворачивается в жилых секторах. Это их тактика", - пояснил "Аид".
Он напомнил, что ранее Владимир Зеленский заявил, что пустые города проще взять.
"(Зеленский - ред.) сам заявил о том, что город без мирных жителей очень быстро взять. То есть он официально на весь мир заявил, что они не эвакуируют мирных жителей из своих городов только для того, чтобы замедлить наше наступление. О чем это говорит? О том, что это такая тактика живого щита, которую противник активно применяет", - уточнил "Аид".
Боец "Ахмата" напомнил, что в Курской области ВСУ активно прикрывались мирными жителями.
Боевая работа артиллерии в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
ВС России нанесли удары по иностранным наемникам в Сумской области
Вчера, 09:57
"В Курской области во время окончания боев за Суджу, когда противник отступал, он мог забежать в жилой дом группой и выгнать на улицу мирных жителей, чтобы те махали нам в дрон, показывая, что вот мы здесь... Они показывали, что они прячутся за "мирняком", и знали, что мы не будем бить по дому, где находятся мирные жители", - рассказал "Аид".
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в 30 километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
Военнослужащие ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Ганчев: украинские власти подвергают репрессиям жителей Сумской области
14 марта, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьКурская областьСуджаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала