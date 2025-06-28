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Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России - РИА Новости, 28.06.2025
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05:10 28.06.2025 (обновлено: 05:23 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/kia-2025971746.html
Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России
Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России - РИА Новости, 28.06.2025
Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России
Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T05:10:00+03:00
2025-06-28T05:23:00+03:00
экономика
авто
россия
южная корея
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
kia rio
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства.Согласно документам, заявки подавали в Роспатент в сентябре 2024 года, в июне 2025 года ведомство приняло решение об их регистрации. Правообладателем обоих товарных знаков выступает "Киа Корпорейшн".В связи с регистрацией "KIA EV7" и "KIA EV9" под этими знаками компания может производить и продавать в России автомобили, в том числе спортивные, фургоны, грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, а также комплектующие для автомобилей.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель ожидает реализовать в 2030 году 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч — в России.
https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html
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экономика, авто, россия, южная корея, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kia rio
Экономика, Авто, Россия, Южная Корея, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Kia Rio
Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России

Kia зарегистрировала новые товарные знаки на электромобили для продажи в России

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяKia Rio в автосалоне
Kia Rio в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Kia Rio в автосалоне . Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн РИА Новости. Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства.
Согласно документам, заявки подавали в Роспатент в сентябре 2024 года, в июне 2025 года ведомство приняло решение об их регистрации. Правообладателем обоих товарных знаков выступает "Киа Корпорейшн".
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В связи с регистрацией "KIA EV7" и "KIA EV9" под этими знаками компания может производить и продавать в России автомобили, в том числе спортивные, фургоны, грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, а также комплектующие для автомобилей.
Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель ожидает реализовать в 2030 году 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч — в России.
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ЭкономикаАвтоРоссияЮжная КореяФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Kia Rio
 
 
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