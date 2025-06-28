https://ria.ru/20250628/kia-2025971746.html

Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России

Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России - РИА Новости, 28.06.2025

Kia зарегистрировала новые товарные знаки для продажи машин в России

Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:10:00+03:00

2025-06-28T05:10:00+03:00

2025-06-28T05:23:00+03:00

экономика

авто

россия

южная корея

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

kia rio

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ушедшая из России автомобильная марка Kia зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака на модели "KIA EV7" и "KIA EV9" для продажи электромобилей, выяснило РИА Новости, ознакомившись с электронной базой ведомства.Согласно документам, заявки подавали в Роспатент в сентябре 2024 года, в июне 2025 года ведомство приняло решение об их регистрации. Правообладателем обоих товарных знаков выступает "Киа Корпорейшн".В связи с регистрацией "KIA EV7" и "KIA EV9" под этими знаками компания может производить и продавать в России автомобили, в том числе спортивные, фургоны, грузовики, автобусы, электрические транспортные средства, а также комплектующие для автомобилей.Ранее агентство Рёнхап со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что автомобильный концерн Kia из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года. По данным агентства, автопроизводитель ожидает реализовать в 2030 году 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч — в России.

https://ria.ru/20250421/rospatent-2012473870.html

https://ria.ru/20250422/hyundai--2012648369.html

россия

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, южная корея, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), kia rio