https://ria.ru/20250628/kanada-2025971226.html

Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты

Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты - РИА Новости, 28.06.2025

Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты

Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T04:59:00+03:00

2025-06-28T04:59:00+03:00

2025-06-28T04:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует соглашение о свободной торговле, говорится в заявлении правительства страны. "Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле. Квоты, установленные на уровне 2,6 миллиона тонн, приведут к введению дополнительного налога в 50% на импорт стали сверх уровня 2024 года из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле", - указано в релизе. Сообщается, что мера вступает в силу 27 июня 2025 года, ее пересмотр запланирован через 30 дней. Также в заявлении правительства говорится о том, что дополнительный налог на импорт в страну стали сверх установленной квоты является временной мерой, которая поможет стабилизировать канадский рынок, устранив риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду. "Сочетание пошлин, введенных США на весь импорт стали, и мирового избыточного производства, вызванного нерыночными практиками, заставило многих экспортеров искать новые рынки. Эта мера помогает справиться с этим давлением без перебоев для канадских потребителей", - добавили в правительстве Канады.

https://ria.ru/20250627/kanada-2025955105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, сша, оттава, франсуа-филипп шампань, в мире