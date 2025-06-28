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Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты - РИА Новости, 28.06.2025
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04:59 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/kanada-2025971226.html
Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты
Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты - РИА Новости, 28.06.2025
Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты
Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:59:00+03:00
2025-06-28T04:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует соглашение о свободной торговле, говорится в заявлении правительства страны. "Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле. Квоты, установленные на уровне 2,6 миллиона тонн, приведут к введению дополнительного налога в 50% на импорт стали сверх уровня 2024 года из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле", - указано в релизе. Сообщается, что мера вступает в силу 27 июня 2025 года, ее пересмотр запланирован через 30 дней. Также в заявлении правительства говорится о том, что дополнительный налог на импорт в страну стали сверх установленной квоты является временной мерой, которая поможет стабилизировать канадский рынок, устранив риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду. "Сочетание пошлин, введенных США на весь импорт стали, и мирового избыточного производства, вызванного нерыночными практиками, заставило многих экспортеров искать новые рынки. Эта мера помогает справиться с этим давлением без перебоев для канадских потребителей", - добавили в правительстве Канады.
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канада, сша, оттава, франсуа-филипп шампань, в мире
Канада, США, Оттава, Франсуа-Филипп Шампань, В мире
Канада ввела налог на импорт стали сверх установленной квоты

Канада ввела налог в размере 50 процентов на импорт стали сверх квоты

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкОттава
Оттава - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Власти Канады ввели налог в размере 50% на импорт в страну сталелитейной продукции сверх установленной квоты из государств, с которыми у Оттавы не действует соглашение о свободной торговле, говорится в заявлении правительства страны.
"Сегодня министр финансов и национальных доходов Франсуа-Филипп Шампань объявил о введении новых тарифных квот для сталелитейной продукции, импортируемой в Канаду из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле. Квоты, установленные на уровне 2,6 миллиона тонн, приведут к введению дополнительного налога в 50% на импорт стали сверх уровня 2024 года из стран, не входящих в соглашение о свободной торговле", - указано в релизе.
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Сообщается, что мера вступает в силу 27 июня 2025 года, ее пересмотр запланирован через 30 дней.
Также в заявлении правительства говорится о том, что дополнительный налог на импорт в страну стали сверх установленной квоты является временной мерой, которая поможет стабилизировать канадский рынок, устранив риск того, что сталь, изначально предназначенная для США, будет перенаправлена ​​в Канаду.
"Сочетание пошлин, введенных США на весь импорт стали, и мирового избыточного производства, вызванного нерыночными практиками, заставило многих экспортеров искать новые рынки. Эта мера помогает справиться с этим давлением без перебоев для канадских потребителей", - добавили в правительстве Канады.
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