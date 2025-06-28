https://ria.ru/20250628/kadyrov--2026007136.html

Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама

Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама - РИА Новости, 28.06.2025

Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой и выразил благодарность за "личное... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:58:00+03:00

2025-06-28T12:58:00+03:00

2025-06-28T12:58:00+03:00

общество

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адам кадыров

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рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой и выразил благодарность за "личное поздравление". Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. "Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь", — написал Кадыров в Telegram-канале. Кадыров отметил, что для него невероятно ценно почитание Путиным памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и всей его семьи. "Я помню, что вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаётесь его самым преданным другом, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю вас за все тёплые поздравления в адрес молодожёнов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем", — написал глава республики. Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.

https://ria.ru/20250509/kadyrov-2016058967.html

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общество, россия, адам кадыров, владимир путин, рамзан кадыров