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Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама - РИА Новости, 28.06.2025
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12:58 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/kadyrov--2026007136.html
Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама
Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама - РИА Новости, 28.06.2025
Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой и выразил благодарность за "личное... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:58:00+03:00
2025-06-28T12:58:00+03:00
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой и выразил благодарность за "личное поздравление". Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни. "Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь", — написал Кадыров в Telegram-канале. Кадыров отметил, что для него невероятно ценно почитание Путиным памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и всей его семьи. "Я помню, что вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаётесь его самым преданным другом, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю вас за все тёплые поздравления в адрес молодожёнов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем", — написал глава республики. Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
https://ria.ru/20250509/kadyrov-2016058967.html
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общество, россия, адам кадыров, владимир путин, рамзан кадыров
Общество, Россия, Адам Кадыров, Владимир Путин, Рамзан Кадыров
Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама

Рамзан Кадыров сообщил о личном поздравлении Путина с женитьбой его сына Адама

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 28 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин поздравил его сына Адама Кадырова с женитьбой и выразил благодарность за "личное поздравление".
Ранее старшая дочь главы Чечни Айшат Кадырова сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына главы Чечни.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Кадыров признался, что каждый день ощущает отсутствие отца
9 мая, 15:35
"Уважаемый Владимир Владимирович! От всей нашей семьи хочу выразить вам глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Кадыров отметил, что для него невероятно ценно почитание Путиным памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и всей его семьи.
"Я помню, что вы всегда называли Ахмата-Хаджи своим другом, и до сих пор остаётесь его самым преданным другом, сохраняя эту красивую мужскую традицию. Благодарю вас за все тёплые поздравления в адрес молодожёнов и за все искренние пожелания в адрес всего чеченского народа. Ваше доброе сердце и благородство — это то, что мы глубоко ценим в вас. Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем", — написал глава республики.
Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова, с ноября 2023 года также возглавляет Службу безопасности главы региона. В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024-го вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров стал кавалером многих других наград, в том числе высшего ордена парламента Чечни "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", "Дуслык" — второго по значимости ордена Татарстана.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Кадыров назвал Чечню надежной опорой России
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ОбществоРоссияАдам КадыровВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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