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Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС - РИА Новости, 28.06.2025
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21:18 28.06.2025 (обновлено: 22:14 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/izrail-2026058973.html
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС - РИА Новости, 28.06.2025
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T21:18:00+03:00
2025-06-28T22:14:00+03:00
в мире
израиль
хамас
палестина
сектор газа
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа.&quot;В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа&quot;, — сообщили в ЦАХАЛ.Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023-го.Согласно данным ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.
https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html
https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, хамас, палестина, сектор газа, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Палестина, Сектор Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС аль-Иссы

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа.
«

"В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа", — сообщили в ЦАХАЛ.

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Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023-го.
Согласно данным ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.
  • Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке палестинского движения ХАМАС из сектора Газа.
  • Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибло около 1,2 тысячи человек.
  • В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
  • Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
  • Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
  • Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильХАМАСПалестинаСектор ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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