Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС
ЦАХАЛ заявила о ликвидации в Газе одного из основателей ХАМАС аль-Иссы
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа.
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"В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа", — сообщили в ЦАХАЛ.
Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023-го.
Согласно данным ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.
- Израиль 7 октября 2023 года подвергся атаке палестинского движения ХАМАС из сектора Газа.
- Участники движения открывали огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. С израильской стороны тогда погибло около 1,2 тысячи человек.
- В ответ ЦАХАЛ начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам.
- Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, остановив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
- Боевые действия, которые прерывались непродолжительными периодами перемирия, унесли жизни более 56 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысячи израильтян.
- Конфликт также перекинулся на Ливан и Йемен и спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.