https://ria.ru/20250628/izrail-2026058973.html

Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС - РИА Новости, 28.06.2025

Израиль заявил о ликвидации одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:18:00+03:00

2025-06-28T21:18:00+03:00

2025-06-28T22:14:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации одного из основателей ХАМАС в секторе Газа."В пятницу в ходе совместных действий Армия обороны Израиля и израильское Управление по безопасности нанесли удар и ликвидировали террориста Хакама Мухаммада Иссу аль-Иссу в районе Сабра в городе Газа", — сообщили в ЦАХАЛ.Как отмечается, он сыграл "значительную роль" в планировании и осуществлении атаки 7 октября 2023-го.Согласно данным ЦАХАЛ, аль-Исса был высокопоставленным лицом в ХАМАС и считался одним из основателей движения. Указывается, что он возглавлял штаб боевой поддержки военного крыла ХАМАС.

https://ria.ru/20250627/gaza-2025712986.html

https://ria.ru/20250628/konflikt-1915630213.html

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