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Израиль готовил план нападения на Иран с 2010 года, пишет Times - РИА Новости, 28.06.2025
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15:23 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/izrail-2026021782.html
Израиль готовил план нападения на Иран с 2010 года, пишет Times
Израиль готовил план нападения на Иран с 2010 года, пишет Times - РИА Новости, 28.06.2025
Израиль готовил план нападения на Иран с 2010 года, пишет Times
Израиль начал подготовку своего нападения на Иран в 2010 году и отслеживал развитие его ядерной программы через агентов на объектах, сообщает британская газета... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:23:00+03:00
2025-06-28T15:23:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израиль начал подготовку своего нападения на Иран в 2010 году и отслеживал развитие его ядерной программы через агентов на объектах, сообщает британская газета Times со ссылкой на документы разведки. "Источник в разведке сообщил Times, что Израиль наблюдал за рядом объектов с помощью агентов разведки в течение многих лет, и в каждом месте "заранее" присутствовали люди. Израиль начал подготовку своего нападения на Иран еще в 2010 году на основе разведданных об ускорении его оружейной программы", - сообщает издание. Как пишет газета, операция Израиля была проведена с использованием разведданных о местах производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане. Кроме того, израильская разведка использовала шпионов для выявления в Натанзе подземных и надземных сооружений для работы с ураном. Израиль также нанес удары по инфраструктуре электроснабжения, зданию исследовательского центра, трансформаторной станции, вентиляционным шахтам и охлаждающим каналам объекта в Натанзе, пишет издание. Согласно документам, на которые ссылается газета, Иран собирался производить тысячу дальнобойных ракет класса "земля-земля" в месяц с целью накопить запас в восемь тысяч ракет. По мнению экспертов, у Тегерана на момент начала израильской операции было около 2-2,5 тысячи баллистических ракет. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250628/konflikt-2025974897.html
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль готовил план нападения на Иран с 2010 года, пишет Times

Times: Израиль начал подготовку нападения на Иран в 2010 году с помощью агентов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Израиль начал подготовку своего нападения на Иран в 2010 году и отслеживал развитие его ядерной программы через агентов на объектах, сообщает британская газета Times со ссылкой на документы разведки.
"Источник в разведке сообщил Times, что Израиль наблюдал за рядом объектов с помощью агентов разведки в течение многих лет, и в каждом месте "заранее" присутствовали люди. Израиль начал подготовку своего нападения на Иран еще в 2010 году на основе разведданных об ускорении его оружейной программы", - сообщает издание.
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Как пишет газета, операция Израиля была проведена с использованием разведданных о местах производства центрифуг для обогащения урана на трех объектах в Тегеране и Исфахане. Кроме того, израильская разведка использовала шпионов для выявления в Натанзе подземных и надземных сооружений для работы с ураном. Израиль также нанес удары по инфраструктуре электроснабжения, зданию исследовательского центра, трансформаторной станции, вентиляционным шахтам и охлаждающим каналам объекта в Натанзе, пишет издание.
Согласно документам, на которые ссылается газета, Иран собирался производить тысячу дальнобойных ракет класса "земля-земля" в месяц с целью накопить запас в восемь тысяч ракет. По мнению экспертов, у Тегерана на момент начала израильской операции было около 2-2,5 тысячи баллистических ракет.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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