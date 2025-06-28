В Иркутске приготовили самый большой в России торт
Самый большой в России торт весом более двух тонн приготовили в Иркутске
© Фото : Город Иркутск/TelegramСамый большой в России торт "Брауни" весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале "Сытый бабр" в Иркутске
Самый большой в России торт "Брауни" весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале "Сытый бабр" в Иркутске
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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Самый большой в России торт "Брауни" весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале в Иркутске, сообщает пресс-служба городской администрации.
В центре Иркутска на набережной Ангары в субботу состоялся большой гастрономический фестиваль "Сытый бабр". Фудкорт под открытым небом представили несколько десятков ресторанов, кафе Иркутска и муниципальное предприятие "Комбинат питания". Главными событиями праздника стали приготовление 500 литров окрошки и торт с брусникой весом более двух тонн.
"Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт "Брауни" в стране. Его вес еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2180 килограммов", - говорится в сообщении.
Весь день на главной сцене праздника проходила музыкальная и развлекательная программы. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. В кинотеатре под открытым небом показывали мультфильмы и фильмы о гастрономии.
Гастрофестиваль "Сытый бабр" проходит в Иркутск третий год. В воскресенье участники гастрономического праздника приготовят 100 килограммов фруктового салата со щавелем и 100 литров лапши "Отоки" с сибирской курочкой.