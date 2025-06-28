https://ria.ru/20250628/irkutsk-2026049324.html

В Иркутске приготовили самый большой в России торт

В Иркутске приготовили самый большой в России торт - РИА Новости, 28.06.2025

В Иркутске приготовили самый большой в России торт

Самый большой в России торт "Брауни" весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале в Иркутске, сообщает пресс-служба городской... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:41:00+03:00

2025-06-28T19:41:00+03:00

2025-06-28T19:41:00+03:00

общество

иркутск

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ангара

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ИРКУТСК, 28 июн - РИА Новости. Самый большой в России торт "Брауни" весом более двух тонн приготовили кондитеры на гастрономическом фестивале в Иркутске, сообщает пресс-служба городской администрации. В центре Иркутска на набережной Ангары в субботу состоялся большой гастрономический фестиваль "Сытый бабр". Фудкорт под открытым небом представили несколько десятков ресторанов, кафе Иркутска и муниципальное предприятие "Комбинат питания". Главными событиями праздника стали приготовление 500 литров окрошки и торт с брусникой весом более двух тонн. "Представитель Книги рекордов России объявил со сцены, что в Иркутске приготовили самый большой торт "Брауни" в стране. Его вес еще больше заявленных двух тонн — а точнее 2180 килограммов", - говорится в сообщении. Весь день на главной сцене праздника проходила музыкальная и развлекательная программы. Все желающие могли поучаствовать в конкурсах и розыгрышах. В кинотеатре под открытым небом показывали мультфильмы и фильмы о гастрономии. Гастрофестиваль "Сытый бабр" проходит в Иркутск третий год. В воскресенье участники гастрономического праздника приготовят 100 килограммов фруктового салата со щавелем и 100 литров лапши "Отоки" с сибирской курочкой.

https://ria.ru/20250618/tort-2023491857.html

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общество, иркутск, россия, ангара