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Иран продлил закрытие воздушного пространства
Иран продлил закрытие воздушного пространства - РИА Новости, 28.06.2025
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Отмена полетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 29 июня, передает агентство Nour News со ссылкой на министерство... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T19:59:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 июн – РИА Новости. Отмена полетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 29 июня, передает агентство Nour News со ссылкой на министерство дорог и градостроительства исламской республики. "Запрет на внутренние и международные рейсы на севере, юге и западе (воздушного пространства Ирана - ред.) продлен до 14.00 (по местному времени, 13.30 мск) завтра, 29 июня", - говорится в сообщении агентства. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран продлил закрытие воздушного пространства
Nour News: запрет полетов на севере, юге и западе Ирана продлен до 29 июня