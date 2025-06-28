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Emirates продлила отмену рейсов в Иран - РИА Новости, 28.06.2025
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14:03 28.06.2025 (обновлено: 14:06 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/iran-2026013260.html
Emirates продлила отмену рейсов в Иран
Emirates продлила отмену рейсов в Иран - РИА Новости, 28.06.2025
Emirates продлила отмену рейсов в Иран
Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля, объявив при этом о возобновлении рейсов в Ирак с начала следующего месяца, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:03:00+03:00
2025-06-28T14:06:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
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ДУБАЙ, 28 июн - РИА Новости. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля, объявив при этом о возобновлении рейсов в Ирак с начала следующего месяца, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи с ситуацией в регионе авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 5 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении. При этом авиакомпания анонсировала возобновление рейсов в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля. Ранее Emirates приостанавливала полеты в Иран и Ирак, а также Иорданию и Ливан на фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном.
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в мире, иран, ирак, тегеран (город), emirates, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Ирак, Тегеран (город), Emirates, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Emirates продлила отмену рейсов в Иран

Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Emirates
Самолет авиакомпании Emirates - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самолет авиакомпании Emirates. Архивное фото
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ДУБАЙ, 28 июн - РИА Новости. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля, объявив при этом о возобновлении рейсов в Ирак с начала следующего месяца, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"В связи с ситуацией в регионе авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 5 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении.
При этом авиакомпания анонсировала возобновление рейсов в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля.
Ранее Emirates приостанавливала полеты в Иран и Ирак, а также Иорданию и Ливан на фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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В миреИранИракТегеран (город)EmiratesВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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