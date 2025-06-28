https://ria.ru/20250628/iran-2026013260.html

Emirates продлила отмену рейсов в Иран

Emirates продлила отмену рейсов в Иран - РИА Новости, 28.06.2025

Emirates продлила отмену рейсов в Иран

Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля, объявив при этом о возобновлении рейсов в Ирак с начала следующего месяца, говорится в заявлении... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:03:00+03:00

2025-06-28T14:03:00+03:00

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ДУБАЙ, 28 июн - РИА Новости. Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран до 5 июля, объявив при этом о возобновлении рейсов в Ирак с начала следующего месяца, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи с ситуацией в регионе авиакомпания Emirates отменила все рейсы в/из Тегерана до 5 июля 2025 года включительно", - отмечается в заявлении. При этом авиакомпания анонсировала возобновление рейсов в Багдад с 1 июля и в Басру со 2 июля. Ранее Emirates приостанавливала полеты в Иран и Ирак, а также Иорданию и Ливан на фоне военной конфронтации между Израилем и Ираном.

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Ольга Фомченкова

в мире, иран, ирак, тегеран (город), emirates, война израиля и ирана: последние новости о конфликте