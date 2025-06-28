https://ria.ru/20250628/iran-2025984058.html

В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей

В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей - РИА Новости, 28.06.2025

В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей

В столице Ирана проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни 12-дневного конфликта с Израилем, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:59:00+03:00

2025-06-28T08:59:00+03:00

2025-06-28T09:35:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. В столице Ирана проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни 12-дневного конфликта с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.В Тегеране, по данным Press TV, проходят похороны более 60 иранцев, на церемонию прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан.Как передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы, участники прощальной процессии прошлись по центральным улицам города с плакатами и изображениями погибших как ученых-атомщиков, так и военачальников.Среди них - начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Али Шадмани и другие.

https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html

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Похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в конфликте с Израилем В Иране проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в конфликте с Израилем. 2025-06-28T08:59 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране