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В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей - РИА Новости, 28.06.2025
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08:59 28.06.2025 (обновлено: 09:35 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/iran-2025984058.html
В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей
В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей - РИА Новости, 28.06.2025
В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей
В столице Ирана проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни 12-дневного конфликта с Израилем, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:59:00+03:00
2025-06-28T09:35:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
масуд пезешкиан
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. В столице Ирана проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни 12-дневного конфликта с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.В Тегеране, по данным Press TV, проходят похороны более 60 иранцев, на церемонию прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан.Как передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы, участники прощальной процессии прошлись по центральным улицам города с плакатами и изображениями погибших как ученых-атомщиков, так и военачальников.Среди них - начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Али Шадмани и другие.
https://ria.ru/20250628/vostok-2025889093.html
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в конфликте с Израилем
В Иране проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в конфликте с Израилем.
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РИА Новости
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в мире, иран, израиль, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Израиль, США, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Иране хоронят погибших от ударов Израиля военных, ученых и мирных жителей

В Иране хоронят более 60 убитых при ударах Израиля военных, ученых и гражданских

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ТЕГЕРАН, 28 июн - РИА Новости. В столице Ирана проходят похороны военачальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших в дни 12-дневного конфликта с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
В Тегеране, по данным Press TV, проходят похороны более 60 иранцев, на церемонию прибыл президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Между позором и Нобелевкой: как разделить победу на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости из иранской столицы, участники прощальной процессии прошлись по центральным улицам города с плакатами и изображениями погибших как ученых-атомщиков, так и военачальников.
Среди них - начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" ВС Ирана Али Шадмани и другие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США и Израиль добились невероятных результатов
27 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильСШАМасуд ПезешкианДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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