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В Иране на объекте Фордо работают строители - РИА Новости, 28.06.2025
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07:27 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/iran-2025976864.html
В Иране на объекте Фордо работают строители
В Иране на объекте Фордо работают строители - РИА Новости, 28.06.2025
В Иране на объекте Фордо работают строители
Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на месте удара США по ядерному объекту Ирана в Фордо, сообщает газета New York Post со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:27:00+03:00
2025-06-28T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на месте удара США по ядерному объекту Ирана в Фордо, сообщает газета New York Post со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar. "Иранские строительные бригады заняты работой на поверхности объекта по обогащению урана в Фордо через пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы... Бригады управляли экскаваторами, бульдозерами и другой строительной техникой около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом", - так издание описывает спутниковые снимки, сделанные в пятницу. Кроме того, как отмечает газета, на снимках видно, что строители также восстанавливают подъездные дороги к объекту и грунтовую дорогу, ведущую к лаборатории. Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации. Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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в мире, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, пит хегсет, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Пит Хегсет, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране на объекте Фордо работают строители

На месте удара США по ядерному объекту в Фордо работают строители

© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Строительные бригады на экскаваторах и бульдозерах работают на месте удара США по ядерному объекту Ирана в Фордо, сообщает газета New York Post со ссылкой на спутниковые снимки компании Maxar.
"Иранские строительные бригады заняты работой на поверхности объекта по обогащению урана в Фордо через пять дней после того, как США сбросили на подземную крепость противобункерные бомбы... Бригады управляли экскаваторами, бульдозерами и другой строительной техникой около кратеров и трещин в земле над ядерным объектом", - так издание описывает спутниковые снимки, сделанные в пятницу.
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Кроме того, как отмечает газета, на снимках видно, что строители также восстанавливают подъездные дороги к объекту и грунтовую дорогу, ведущую к лаборатории.
Американские СМИ, включая CNN, во вторник сообщили со ссылкой на доклад разведуправления минобороны США, что удары по трем иранским ядерным объектам не уничтожили основные компоненты ядерной программы Ирана и, по предварительной оценке американской разведки, лишь "отбросили" ее развитие на несколько месяцев. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является "изменой", которую следует расследовать. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что проводится расследование утечки опубликованной в СМИ информации.
Трамп призвал телеканал CNN уволить журналистку Наташу Бертран "как собаку" за распространение "фейковых новостей", а пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что лицо, ответственное за утечку секретных данных об ударе США по Ирану, должно понести наказание. Она раскритиковала телеканал CNN и газету New York Times за попытку дискредитировать президента и американские вооруженные силы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
NYT: Иран вывез оборудование с ядерного объекта в Фордо до ударов США
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Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Удары США по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
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В миреИранСШАБлижний ВостокДональд ТрампСтив УиткоффПит ХегсетМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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