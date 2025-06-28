В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи
Аракчи: Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи
© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить сделку с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
"Если президент Трамп искренен в своем желании (заключить - ред.) сделку, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и прекратить причинять боль миллионам его неподдельных последователей", - написал Аракчи.
Президент США Дональд Трамп в среду после саммита НАТО в Гааге объявил журналистам о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и Ирана. Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью". Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил, что Иран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".