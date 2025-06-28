https://ria.ru/20250628/iran-2025963311.html

В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи

В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи - РИА Новости, 28.06.2025

В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи

Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:39:00+03:00

2025-06-28T01:39:00+03:00

2025-06-28T01:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить сделку с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. "Если президент Трамп искренен в своем желании (заключить - ред.) сделку, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и прекратить причинять боль миллионам его неподдельных последователей", - написал Аракчи. Президент США Дональд Трамп в среду после саммита НАТО в Гааге объявил журналистам о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и Ирана. Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью". Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил, что Иран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025938387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте