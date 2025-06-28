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В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи - РИА Новости, 28.06.2025
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01:39 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/iran-2025963311.html
В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи
В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи - РИА Новости, 28.06.2025
В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи
Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:39:00+03:00
2025-06-28T01:39:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
аббас аракчи
али хаменеи
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить сделку с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X. "Если президент Трамп искренен в своем желании (заключить - ред.) сделку, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и прекратить причинять боль миллионам его неподдельных последователей", - написал Аракчи. Президент США Дональд Трамп в среду после саммита НАТО в Гааге объявил журналистам о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и Ирана. Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью". Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил, что Иран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250627/tramp-2025938387.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, аббас аракчи, али хаменеи, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Али Хаменеи, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В Иране призвали Трампа отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи

Аракчи: Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес Хаменеи

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу следует отказаться от неуважительного тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, если он искренне хочет заключить сделку с Тегераном, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X.
"Если президент Трамп искренен в своем желании (заключить - ред.) сделку, ему следует отказаться от неуважительного и неприемлемого тона в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и прекратить причинять боль миллионам его неподдельных последователей", - написал Аракчи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп назвал Иран разрушенной страной без будущего
Вчера, 20:34
Президент США Дональд Трамп в среду после саммита НАТО в Гааге объявил журналистам о предстоящих на следующей неделе переговорах представителей Соединенных Штатов и Ирана. Президент США отметил, что по итогам переговоров может быть подписано соглашение, хотя для него это "не является необходимостью". Глава иранского МИД Аббас Аракчи в четверг заявил, что Иран пока не решил, будет проводить новый раунд переговоров с США или нет, этот вопрос прорабатывается.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Трамп заявил, что без раздумий снова атакует Иран
Вчера, 19:54
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАббас АракчиАли ХаменеиНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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