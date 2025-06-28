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За один день в России произошли три авиаинцидента - РИА Новости, 28.06.2025
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02:55 28.06.2025 (обновлено: 03:16 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html
За один день в России произошли три авиаинцидента
За один день в России произошли три авиаинцидента - РИА Новости, 28.06.2025
За один день в России произошли три авиаинцидента
За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:55:00+03:00
2025-06-28T03:16:00+03:00
происшествия
томская область
россия
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
газпром
boeing 737-800
ютэйр
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае &lt;…&gt; Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем", — указано в публикации.Речь идет о трех происшествиях: вынужденной посадке вертолета МИ-8П авиапредприятия "Газпром авиа" в Тверской области, частного легкомоторного самолета-амфибии "Борей" в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэродрома Сочи.Кроме того, в публикации подчеркивается, что в происшествиях в Тверской области и в Сочи пострадавших нет, а пилота самолета-амфибии из Томской области передали сотрудникам скорой помощи.
https://ria.ru/20250627/vertolet-2025829082.html
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происшествия, томская область, россия, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), газпром, boeing 737-800, ютэйр
Происшествия, Томская область, Россия, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Газпром, Boeing 737-800, ЮТэйр
За один день в России произошли три авиаинцидента

Росавиация начала расследование трех авиаинцидентов, произошедших за один день

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "NordStar"
Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "NordStar". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
"Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае <…> Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем", — указано в публикации.
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Вчера, 14:35
Речь идет о трех происшествиях: вынужденной посадке вертолета МИ-8П авиапредприятия "Газпром авиа" в Тверской области, частного легкомоторного самолета-амфибии "Борей" в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэродрома Сочи.
Кроме того, в публикации подчеркивается, что в происшествиях в Тверской области и в Сочи пострадавших нет, а пилота самолета-амфибии из Томской области передали сотрудникам скорой помощи.
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Самолет Ан-2 получил повреждения при посадке в Якутии
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ПроисшествияТомская областьРоссияСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ГазпромBoeing 737-800ЮТэйр
 
 
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