https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html
За один день в России произошли три авиаинцидента
За один день в России произошли три авиаинцидента - РИА Новости, 28.06.2025
За один день в России произошли три авиаинцидента
За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:55:00+03:00
2025-06-28T02:55:00+03:00
2025-06-28T03:16:00+03:00
происшествия
томская область
россия
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
газпром
boeing 737-800
ютэйр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000216763_0:0:3227:1815_1920x0_80_0_0_22d403c3cd94945df3527965468b8da9.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае <…> Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем", — указано в публикации.Речь идет о трех происшествиях: вынужденной посадке вертолета МИ-8П авиапредприятия "Газпром авиа" в Тверской области, частного легкомоторного самолета-амфибии "Борей" в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэродрома Сочи.Кроме того, в публикации подчеркивается, что в происшествиях в Тверской области и в Сочи пострадавших нет, а пилота самолета-амфибии из Томской области передали сотрудникам скорой помощи.
https://ria.ru/20250627/vertolet-2025829082.html
https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html
томская область
россия
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000216763_498:0:3227:2047_1920x0_80_0_0_efa718d383cfab002c3731e8132c6ff7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томская область, россия, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), газпром, boeing 737-800, ютэйр
Происшествия, Томская область, Россия, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Газпром, Boeing 737-800, ЮТэйр
За один день в России произошли три авиаинцидента
Росавиация начала расследование трех авиаинцидентов, произошедших за один день