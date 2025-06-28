https://ria.ru/20250628/intsident-2025966106.html

За один день в России произошли три авиаинцидента

За один день в России произошли три авиаинцидента - РИА Новости, 28.06.2025

За один день в России произошли три авиаинцидента

За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:55:00+03:00

2025-06-28T02:55:00+03:00

2025-06-28T03:16:00+03:00

происшествия

томская область

россия

сочи

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газпром

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России произошли три авиаинцидента, идет расследование, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Росавиация приступила к расследованию трех инцидентов, произошедших сегодня в Тверской и Томской областях, а также в Краснодарском крае <…> Ключевая цель расследований — установление причин инцидентов и принятие мер по их предотвращению в будущем", — указано в публикации.Речь идет о трех происшествиях: вынужденной посадке вертолета МИ-8П авиапредприятия "Газпром авиа" в Тверской области, частного легкомоторного самолета-амфибии "Борей" в Томской области, а также столкновении самолетов Boeing 737-800 авиакомпаний Utair и NordStar на рулежной дорожке аэродрома Сочи.Кроме того, в публикации подчеркивается, что в происшествиях в Тверской области и в Сочи пострадавших нет, а пилота самолета-амфибии из Томской области передали сотрудникам скорой помощи.

https://ria.ru/20250627/vertolet-2025829082.html

https://ria.ru/20250610/jakutija-2021976405.html

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происшествия, томская область, россия, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), газпром, boeing 737-800, ютэйр