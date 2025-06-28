https://ria.ru/20250628/gosduma-2025969252.html

В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку

Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T04:14:00+03:00

2025-06-28T04:14:00+03:00

2025-06-28T04:14:00+03:00

экономика

ипотека

россия

анатолий аксаков

госдума рф

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", - сказал он. Аксаков отметил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки начали снижать ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.

https://realty.ria.ru/20250625/ipoteka-2025370027.html

https://realty.ria.ru/20250625/slutskij-2025285720.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ипотека, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)