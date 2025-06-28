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В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку
В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку
Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T04:14:00+03:00
2025-06-28T04:14:00+03:00
2025-06-28T04:14:00+03:00
экономика
ипотека
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госдума рф
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Ипотечные ставки в России определенное время сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рациональнее копить деньги и вложить в ипотеку, когда ставки пойдут вниз, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Очевидно, что определенное время ипотечные ставки сохранятся на достаточно высоком уровне, поэтому сейчас рационально копить деньги для приобретения жилья в будущем, когда ставки пойдут вниз", - сказал он. Аксаков отметил, что скоро у желающих приобрести жилье появится возможность открыть жилищные депозиты. По данным ЦБ, выдачи рыночной ипотеки в условиях высоких ставок остаются низкими. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки начали снижать ставки в этом сегменте на 1–1,5 процентных пункта с учетом снижения ключевой ставки.
https://realty.ria.ru/20250625/ipoteka-2025370027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ипотека, россия, анатолий аксаков, госдума рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Госдуме рассказали, стоит ли сейчас брать ипотеку
Аксаков: вкладывать деньги в ипотеку рациональнее, когда ставки пойдут вниз