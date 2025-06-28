https://ria.ru/20250628/gorlovka-2026060045.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2025
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T21:32:00+03:00
2025-06-28T21:32:00+03:00
2025-06-28T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014685238_0:0:3012:1694_1920x0_80_0_0_67e9432d3f2c3ebc3ad6d574a9d5cccb.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Как сообщил Пушилин, в субботу ВСУ пять раз атаковали Горловку, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные БПЛА. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014684586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_089ed99cdd48b085beca54d65975e083.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Пушилин: мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ