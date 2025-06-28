https://ria.ru/20250628/gorlovka-2026060045.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 28.06.2025

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T21:32:00+03:00

2025-06-28T21:32:00+03:00

2025-06-28T21:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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стирол

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. "В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1965 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Как сообщил Пушилин, в субботу ВСУ пять раз атаковали Горловку, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные БПЛА. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250603/gorlovka-2020664171.html

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, стирол