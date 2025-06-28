Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
ВСУ атаковали Белгородскую область более 60 раз беспилотниками за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь районов Белгородской области более 60 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 27 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 118 боеприпасов и зафиксированы атаки 67 беспилотниками, из них сбит 21 дрон. Различные повреждения выявлены в 5 частных домовладениях, двух административных зданиях, церкви, объекте связи, двух коммерческих и социальном объектах и двух транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено выпущено 86 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников... В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка и Муром атакованы 19 беспилотниками", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по посёлку Октябрьский и селу Наумовка совершены атаки 4 беспилотников. В Валуйском округе город Валуйки, село Долгое и хутор Леоновка подверглись атакам 5 беспилотников. В Волоконовском районе четыре населенных пункта атакованы 9 беспилотниками. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 32 боеприпаса и совершены атаки 7 беспилотников. Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.