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В бундестаге предложили предоставить Германии доступ к ядерному оружию - РИА Новости, 29.06.2025
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20:15 28.06.2025 (обновлено: 04:04 29.06.2025)
https://ria.ru/20250628/germaniya-2026051733.html
В бундестаге предложили предоставить Германии доступ к ядерному оружию
В бундестаге предложили предоставить Германии доступ к ядерному оружию - РИА Новости, 29.06.2025
В бундестаге предложили предоставить Германии доступ к ядерному оружию
Глава блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать ФРГ доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции. РИА Новости, 29.06.2025
2025-06-28T20:15:00+03:00
2025-06-29T04:04:00+03:00
в мире
германия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать ФРГ доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции."Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании", — сказал политик в интервью изданию Welt.Другой предложенный им вариантом может — европейский ядерный зонтик."Мы должны обсуждать (создание. — Прим. ред.) собственного европейского ядерного зонтика. А это работает только при лидерстве Германии. Тот, кто не может осуществлять ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики", — добавил Шпан.Он выразил сомнение, что Франция согласится на его идею. Тем не менее, парламентарий предложил передавать контроль над "ядерной кнопкой" Парижа между европейскими государствами по случайному принципу, чтобы оставить вероятного противника в неведении.Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, расценил риторику Макрона как угрозу.Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах XX века. По неподтвержденной информации, сейчас в Германии находятся около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе ВВС ФРГ Бюхель в Рейнланд-Пфальце. Тем не менее официальных подтверждений этому нет.
https://ria.ru/20250407/pushkov-2009724017.html
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в мире, германия, франция, россия, эммануэль макрон, йенс шпан, дмитрий песков, хдс/хсс, welt, нато
В мире, Германия, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Йенс Шпан, Дмитрий Песков, ХДС/ХСС, Welt, НАТО
В бундестаге предложили предоставить Германии доступ к ядерному оружию

Шпан предложил предоставить ФРГ доступ к ядерному оружию Британии и Франции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Глава блока ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпан призвал дать ФРГ доступ к ядерному оружию Великобритании и Франции.
"Европа должна стать способной к сдерживанию. Для этого, в том числе, американские атомные бомбы размещены в Германии. Но этого недостаточно в долгосрочной перспективе. Нам нужно говорить о немецком или европейском участии в ядерном арсенале Франции и Великобритании", — сказал политик в интервью изданию Welt.
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Другой предложенный им вариантом может — европейский ядерный зонтик.
"Мы должны обсуждать (создание. — Прим. ред.) собственного европейского ядерного зонтика. А это работает только при лидерстве Германии. Тот, кто не может осуществлять ядерное сдерживание, станет игрушкой мировой политики", — добавил Шпан.
Он выразил сомнение, что Франция согласится на его идею. Тем не менее, парламентарий предложил передавать контроль над "ядерной кнопкой" Парижа между европейскими государствами по случайному принципу, чтобы оставить вероятного противника в неведении.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для его страны и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров, со своей стороны, расценил риторику Макрона как угрозу.
Считается, что США начали размещение ядерного оружия на территории ФРГ еще в 50-х годах XX века. По неподтвержденной информации, сейчас в Германии находятся около 20 американских ядерных боеголовок. Согласно расследовательскому проекту WikiLeaks, в 2010 году американское ядерное оружие размещалось на базе ВВС ФРГ Бюхель в Рейнланд-Пфальце. Тем не менее официальных подтверждений этому нет.
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В миреГерманияФранцияРоссияЭммануэль МакронЙенс ШпанДмитрий ПесковХДС/ХССWeltНАТО
 
 
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