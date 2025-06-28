В Госдуме прокомментировали слова мэра Одессы о не русском городе
Депутат ГД Шеремет: мэр Одессы Труханов высказался о городе на русском языке
Здание Государственной думы России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса - "не русский город", обратил внимание, что это заявление было сделано украинским чиновником на русском языке.
Ранее украинское издание "Телеграф" сообщило, что Труханов накануне митинга в защиту русской культуры заявил, что Одесса - "не русский город".
"Украинские нацисты продолжают беситься и отвергать очевидное, пытаясь на белое сказать черное, заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память. И тут у них мало что выйдет. Даже Труханов с пеной у рта доказывая, что Одесса - не русский город, видимо, сам того не осознавая, говорит на русском языке", - сказал агентству Шеремет.
Парламентарий напомнил, что Одесса в своем современном виде была основана по указу российской императрицы Екатерины II.
"Одесса всегда была и останется по духу русским городом, сколько бы украинские нацисты не пытались доказывать обратное. Одесса - это черноморская жемчужина с российского ожерелья городов-героев. Она также как город-герой Севастополь основана по указу российской императрицы Екатерины II", - сказал депутат.
Первого мая 1945 года приказом Верховного Главнокомандующего Одесса была объявлена городом-героем. 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги перед родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой Одесса был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".
В апреле украинские СМИ сообщали, что жители Одессы возмутились действиями вандалов, которые набросили петлю на шею памятника Пушкину. Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал, что неизвестные оставили на памятниках Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову надписи с призывом демонтировать монументы.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.