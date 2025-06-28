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Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено - РИА Новости, 28.06.2025
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15:53 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/fitso-2026024185.html
Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено
Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено - РИА Новости, 28.06.2025
Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:53:00+03:00
2025-06-28T15:53:00+03:00
экономика
россия
словакия
братислава
роберт фицо
евросоюз
газпром
еврокомиссия
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БРАТИСЛАВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено. "Это (отказ от энергосырья из РФ - ред.) выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое еще больше ухудшит конкурентоспособность (Европейского союза - ред.), а мы (Словакия - ред.) из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что в этой связи Европейская комиссия понимает обеспокоенность в Словакии и признает ее обоснованность. В пятницу Фицо говорил, что Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ. По его словам, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ. Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России. В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20250615/evropa-2022855330.html
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Фицо о санкциях против России
Фицо о санкциях против России
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экономика, россия, словакия, братислава, роберт фицо, евросоюз, газпром, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, Евросоюз, Газпром, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Премьер Словакии сравнил отказ ЕС от российского газа с выстрелом в колено

Фицо сравнил желание ЕС прекратить импорт энергосырья из РФ с выстрелом в колено

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил желание Европейского союза отказаться от импорта энергосырья из РФ с выстрелом в собственное колено.
"Это (отказ от энергосырья из РФ - ред.) выстрел в колено, у нас проблема с конкурентоспособностью, с высокими ценами на электроэнергию и газ, а мы собираемся принять очередное вредное идеологическое решение из-за одержимости Россией, которое еще больше ухудшит конкурентоспособность (Европейского союза - ред.), а мы (Словакия - ред.) из-за того, что будем не в начале, а в конце трубы, будем наиболее пострадавшей страной", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Он отметил, что в этой связи Европейская комиссия понимает обеспокоенность в Словакии и признает ее обоснованность.
В пятницу Фицо говорил, что Словакия обеспокоена возможным увеличением транзитных пошлин после остановки импорта российского энергосырья в Европейский союз, а также вопросом о компенсациях для словацких домохозяйств и промышленности в случае значительного роста цен на газ. По его словам, если республика откажется от российского газа с января 2028 года, то "Газпром" может подать иск на 20 миллиардов евро. Фицо подтвердил, что, пока все эти вопросы не будут решены, Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ.
Глава МИД Словакии Юрай Бланар в понедельник сказал журналистам, что республика готова поддержать новый пакет санкций против РФ, поскольку он не будет иметь негативного влияния на словацкую экономику, но Братислава хочет получить от Европейского союза гарантии и помощь в вопросе отказа от энергосырья из России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
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В начале июня премьер-министр Словакии заявил, что республика не поддержит 18-й пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит реального решения ситуации с энергоносителями. Он также говорил, что остается сторонником продолжения поставок энергоресурсов из России в Евросоюз, поскольку их остановка негативно отразится на стоимости энергосырья и европейской конкурентоспособности.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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ЭкономикаРоссияСловакияБратиславаРоберт ФицоЕвросоюзГазпромЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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