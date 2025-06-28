Рейтинг@Mail.ru
Стали известны победители фестиваля "Русский характер" - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:26 28.06.2025 (обновлено: 22:02 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/festival-2026052530.html
Стали известны победители фестиваля "Русский характер"
Стали известны победители фестиваля "Русский характер" - РИА Новости, 28.06.2025
Стали известны победители фестиваля "Русский характер"
Братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (ЛНР), Андрей Бобровников из Воронежа, Константин Руднов и юная Алиса Сутормина из Москвы, Константин Игнатов из РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T20:26:00+03:00
2025-06-28T22:02:00+03:00
культура
вязники
владимирская область
президентский фонд культурных инициатив
россия
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026061812_363:0:3670:1860_1920x0_80_0_0_dfac359dd9c0ab6947ed39ded97a349f.jpg
ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 28 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (ЛНР), Андрей Бобровников из Воронежа, Константин Руднов и юная Алиса Сутормина из Москвы, Константин Игнатов из Магнитогорска, Лада Праслова из Коломны вошли в дюжину лауреатов первого общероссийского фестиваля авторской песни "Русский характер" в Вязниках (Владимирская область), сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, поэт и автор песен Алексей Витаков. "Очень высокий уровень конкурса на "Русском характере". Я не помню фестиваля, где бы с первого же раза был такой высокий уровень. Конечно, этому способствовал проект бард-экспедиции "Быстрый старт", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Среди лауреатов "Русского характера" - также участники Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор". Это не только переклички между фестивалями - это социальный лифт: ребята себя проявили, о них узнали, и их стали приглашать на другие фестивали", - сказал Витаков, руководящий также проектом "Быстрый старт" и зимним фестивалем "Покровский собор". Лауреатами "Русского характера" в разных номинациях стали также Софья Трубчанинова (Москва), Дарина Петровская (Москва), Наталья Штепа (Москва), Анна Китина-Фатьянова (Вязники), дуэт Am (Тверь), Дмитрий Корнилов (Вязники). А всего на фестивальный конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. По словам Витакова, решено, что фестиваль "Русский характер" в Вязниках будет проводиться и в последующие годы - соответствующая информация поступила из министерства культуры Владимирской области. "Очень важно, чтобы люди из разных городов и регионов общались друг с другом лично, вживую, обменивались опытом. В таких разговорах мы делимся самыми сокровенными переживаниями и мыслями о нашей малой родине - и из этого общения складывается единое понимание нашей большой прекрасной страны", - отметил в беседе с РИА Новости член жюри фестиваля "Русский характер", лидер московской группы "Возвращение" Сергей Канунников. Он также принял участие в концерте-открытии на главной сцене фестиваля и провёл в Вязниках авторский музыкально-поэтический мастер-класс. Вязники - родина Алексея Фатьянова, знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер", проходящий в последней декаде июня, приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны. Как сказал РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен Великой Отечественной войны и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер". Фестиваль поддержали представители духовенства Русской православной церкви. Сыгравший авторские музыкальные композиции на электрогитаре клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия) иерей Илия Туренко отметил, что русский характер - это "терпение, самоотверженность и смирение", а "самое главное - это вера в Бога и надежда на его помощь". Главная цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. Помимо конкурса и концертов, в программе также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере. На площадках фестиваля "Русский характер", который завершится в Вязниках в эти выходные, выступают как молодые авторы-исполнители, так и известные барды, поэты, фолк-рок-музыканты и коллективы. Среди них - Алексей Витаков, Владимир Поляков, Алексей Маментьев, Александр Шаганов, группы "ГрАссМейстер", "Возвращение", "Черный кофе", "Калинов мост", "Цветы".
https://ria.ru/20250628/svyaschennik-2026004337.html
https://ria.ru/20250627/festival-2025944845.html
https://ria.ru/20250627/dzhaz-2025748575.html
вязники
владимирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1c/2026061812_776:0:3256:1860_1920x0_80_0_0_192f98c5fb29c215c1b649f6d4a5ceef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вязники, владимирская область, президентский фонд культурных инициатив, россия, музыка
Культура, Вязники, Владимирская область, Президентский фонд культурных инициатив, Россия, Музыка
Стали известны победители фестиваля "Русский характер"

Руководитель первого фестиваля Русский характер Витаков огласил список лауреатов

© РИА Новости / Ольга ЛипичНаграждение лауреатов конкурса "Русский характер"
Награждение лауреатов конкурса Русский характер - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Награждение лауреатов конкурса "Русский характер"
Читать ria.ru в
Дзен
ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 28 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (ЛНР), Андрей Бобровников из Воронежа, Константин Руднов и юная Алиса Сутормина из Москвы, Константин Игнатов из Магнитогорска, Лада Праслова из Коломны вошли в дюжину лауреатов первого общероссийского фестиваля авторской песни "Русский характер" в Вязниках (Владимирская область), сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, поэт и автор песен Алексей Витаков.
"Очень высокий уровень конкурса на "Русском характере". Я не помню фестиваля, где бы с первого же раза был такой высокий уровень. Конечно, этому способствовал проект бард-экспедиции "Быстрый старт", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Среди лауреатов "Русского характера" - также участники Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор". Это не только переклички между фестивалями - это социальный лифт: ребята себя проявили, о них узнали, и их стали приглашать на другие фестивали", - сказал Витаков, руководящий также проектом "Быстрый старт" и зимним фестивалем "Покровский собор".
© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Руднова
Выступление лауреата фестиваля Русский характер Константина Руднова
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Руднова
© РИА Новости / Ольга Липич
1 из 5
© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Игнатова
Выступление лауреата фестиваля Русский характер Константина Игнатова
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Игнатова
© РИА Новости / Ольга Липич
2 из 5
© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
Выступление лауреатов фестиваля Русский характер братьев Золотухиных из Луганска
Выступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
© РИА Новости / Ольга Липич
3 из 5
© РИА Новости / Ольга ЛипичСоборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля Русский характер
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
© РИА Новости / Ольга Липич
4 из 5
© РИА Новости / Ольга ЛипичСоборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля Русский характер
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
© РИА Новости / Ольга Липич
5 из 5
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Руднова
© РИА Новости / Ольга Липич
1 из 5
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Игнатова
© РИА Новости / Ольга Липич
2 из 5
Выступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
© РИА Новости / Ольга Липич
3 из 5
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
© РИА Новости / Ольга Липич
4 из 5
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
© РИА Новости / Ольга Липич
5 из 5
Лауреатами "Русского характера" в разных номинациях стали также Софья Трубчанинова (Москва), Дарина Петровская (Москва), Наталья Штепа (Москва), Анна Китина-Фатьянова (Вязники), дуэт Am (Тверь), Дмитрий Корнилов (Вязники). А всего на фестивальный конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30.
По словам Витакова, решено, что фестиваль "Русский характер" в Вязниках будет проводиться и в последующие годы - соответствующая информация поступила из министерства культуры Владимирской области.
Гитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале Русский характер - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"
Вчера, 12:31
"Очень важно, чтобы люди из разных городов и регионов общались друг с другом лично, вживую, обменивались опытом. В таких разговорах мы делимся самыми сокровенными переживаниями и мыслями о нашей малой родине - и из этого общения складывается единое понимание нашей большой прекрасной страны", - отметил в беседе с РИА Новости член жюри фестиваля "Русский характер", лидер московской группы "Возвращение" Сергей Канунников. Он также принял участие в концерте-открытии на главной сцене фестиваля и провёл в Вязниках авторский музыкально-поэтический мастер-класс.
Вязники - родина Алексея Фатьянова, знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер", проходящий в последней декаде июня, приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Как сказал РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен Великой Отечественной войны и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер".
Фестиваль поддержали представители духовенства Русской православной церкви. Сыгравший авторские музыкальные композиции на электрогитаре клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия) иерей Илия Туренко отметил, что русский характер - это "терпение, самоотверженность и смирение", а "самое главное - это вера в Бога и надежда на его помощь".
Фестиваль Зеркало. Философия Тарковского в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Ивановской области открылся XIX Международный фестиваль "Зеркало"
27 июня, 21:40
Главная цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. Помимо конкурса и концертов, в программе также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.
На площадках фестиваля "Русский характер", который завершится в Вязниках в эти выходные, выступают как молодые авторы-исполнители, так и известные барды, поэты, фолк-рок-музыканты и коллективы. Среди них - Алексей Витаков, Владимир Поляков, Алексей Маментьев, Александр Шаганов, группы "ГрАссМейстер", "Возвращение", "Черный кофе", "Калинов мост", "Цветы".
Музыкант Игорь Бутман - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Петербурге пройдет II Международный джазовый фестиваль
27 июня, 10:43
 
КультураВязникиВладимирская областьПрезидентский фонд культурных инициативРоссияМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала