Стали известны победители фестиваля "Русский характер"
Руководитель первого фестиваля Русский характер Витаков огласил список лауреатов
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ВЯЗНИКИ (Владимирская область), 28 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Братья Валентин и Михаил Золотухины из Луганска (ЛНР), Андрей Бобровников из Воронежа, Константин Руднов и юная Алиса Сутормина из Москвы, Константин Игнатов из Магнитогорска, Лада Праслова из Коломны вошли в дюжину лауреатов первого общероссийского фестиваля авторской песни "Русский характер" в Вязниках (Владимирская область), сообщил РИА Новости художественный руководитель фестиваля, поэт и автор песен Алексей Витаков.
"Очень высокий уровень конкурса на "Русском характере". Я не помню фестиваля, где бы с первого же раза был такой высокий уровень. Конечно, этому способствовал проект бард-экспедиции "Быстрый старт", поддержанный Президентским фондом культурных инициатив. Среди лауреатов "Русского характера" - также участники Всероссийского фестиваля авторской песни "Покровский собор". Это не только переклички между фестивалями - это социальный лифт: ребята себя проявили, о них узнали, и их стали приглашать на другие фестивали", - сказал Витаков, руководящий также проектом "Быстрый старт" и зимним фестивалем "Покровский собор".
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Руднова
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Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Игнатова
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© РИА Новости / Ольга ЛипичВыступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
Выступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
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© РИА Новости / Ольга ЛипичСоборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
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© РИА Новости / Ольга ЛипичСоборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
5 из 5
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Руднова
1 из 5
Выступление лауреата фестиваля "Русский характер" Константина Игнатова
2 из 5
Выступление лауреатов фестиваля "Русский характер" братьев Золотухиных из Луганска
3 из 5
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
4 из 5
Соборная площадь Вязников, где прошел один из концертов фестиваля "Русский характер"
5 из 5
Лауреатами "Русского характера" в разных номинациях стали также Софья Трубчанинова (Москва), Дарина Петровская (Москва), Наталья Штепа (Москва), Анна Китина-Фатьянова (Вязники), дуэт Am (Тверь), Дмитрий Корнилов (Вязники). А всего на фестивальный конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30.
По словам Витакова, решено, что фестиваль "Русский характер" в Вязниках будет проводиться и в последующие годы - соответствующая информация поступила из министерства культуры Владимирской области.
"Очень важно, чтобы люди из разных городов и регионов общались друг с другом лично, вживую, обменивались опытом. В таких разговорах мы делимся самыми сокровенными переживаниями и мыслями о нашей малой родине - и из этого общения складывается единое понимание нашей большой прекрасной страны", - отметил в беседе с РИА Новости член жюри фестиваля "Русский характер", лидер московской группы "Возвращение" Сергей Канунников. Он также принял участие в концерте-открытии на главной сцене фестиваля и провёл в Вязниках авторский музыкально-поэтический мастер-класс.
Вязники - родина Алексея Фатьянова, знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер", проходящий в последней декаде июня, приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Как сказал РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен Великой Отечественной войны и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер".
Фестиваль поддержали представители духовенства Русской православной церкви. Сыгравший авторские музыкальные композиции на электрогитаре клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия) иерей Илия Туренко отметил, что русский характер - это "терпение, самоотверженность и смирение", а "самое главное - это вера в Бога и надежда на его помощь".
Главная цель фестиваля - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. Помимо конкурса и концертов, в программе также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.
На площадках фестиваля "Русский характер", который завершится в Вязниках в эти выходные, выступают как молодые авторы-исполнители, так и известные барды, поэты, фолк-рок-музыканты и коллективы. Среди них - Алексей Витаков, Владимир Поляков, Алексей Маментьев, Александр Шаганов, группы "ГрАссМейстер", "Возвращение", "Черный кофе", "Калинов мост", "Цветы".
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