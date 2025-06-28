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Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2025
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10:36 28.06.2025 (обновлено: 10:37 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/duda--2025995169.html
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2025
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:36:00+03:00
2025-06-28T10:37:00+03:00
польша
киев
украина
анджей дуда
кароль навроцкий
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев. "Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа, сообщил ранее журналистам спикер сейма республики Шимон Холовня.
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
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польша, киев, украина, анджей дуда, кароль навроцкий, владимир зеленский, в мире
Польша, Киев, Украина, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, В мире
Президент Польши прибыл с визитом в Киев

Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV".
Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Как совмещает?" В Польше задались неудобным вопросом о России и Украине
17 июня, 15:20
"Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа, сообщил ранее журналистам спикер сейма республики Шимон Холовня.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
"Похищать детей". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
22 июня, 17:27
 
ПольшаКиевУкраинаАнджей ДудаКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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