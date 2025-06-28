https://ria.ru/20250628/duda--2025995169.html
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши прибыл с визитом в Киев - РИА Новости, 28.06.2025
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:36:00+03:00
2025-06-28T10:36:00+03:00
2025-06-28T10:37:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом на Украину, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". Глава канцелярии польского лидера Малгожата Папроцкая 3 июня в эфире радиостанции RMF FM сообщала о намерении Дуды совершить прощальный визит в Киев. "Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев. Он сообщил, что запланировал встречу с Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным государственной избирательной комиссии Польши, во втором туре выборов президента, который состоялся 1 июня, представитель оппозиции Навроцкий набрал 50,89% голосов избирателей, одержав победу над представителем правящей коалиции Рафалом Тшасковсим, получившим 49,11% поддержки. Приведение к присяге нового президента Польши Кароля Навроцкого запланировано на 6 августа, сообщил ранее журналистам спикер сейма республики Шимон Холовня.
https://ria.ru/20250617/polsha-2023344850.html
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Польша, Киев, Украина, Анджей Дуда, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, В мире
Президент Польши прибыл с визитом в Киев
Президент Польши Анджей Дуда прибыл с визитом в Киев