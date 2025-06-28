https://ria.ru/20250628/dtp-2026063743.html

В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек

В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек - РИА Новости, 28.06.2025

В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек

Пять человек, из них двое детей, погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард, еще четверо пострадали, сообщает управление СК РФ по ЯНАО. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T22:43:00+03:00

2025-06-28T22:43:00+03:00

2025-06-28T22:58:00+03:00

происшествия

сургут

салехард

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Пять человек, из них двое детей, погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард, еще четверо пострадали, сообщает управление СК РФ по ЯНАО."Пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние. Кроме того, с места происшествия госпитализированы четыре человека, один из которых несовершеннолетний", – говорится в сообщении СК.Как ранее уточняли РИА Новости в ямальском депздраве, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако врачи делают все возможное для их спасения. Двое пострадавших доставили в больницу в Муравленко, еще двое – в медучреждение Ноябрьска.По данным управления СК, ДТП произошло вечером в субботу на 297-м километре автодороги Сургут – Салехард, водитель автомобиля "Соболь" обогнал грузовые машины и столкнулся с Hyundai Solaris. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек, сейчас они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Прокуратура региона начала свою проверку по факту аварии.

сургут

салехард

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут, салехард, россия, следственный комитет россии (ск рф)