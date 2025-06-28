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В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек - РИА Новости, 28.06.2025
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22:43 28.06.2025 (обновлено: 22:58 28.06.2025)
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В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек
В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек - РИА Новости, 28.06.2025
В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек
Пять человек, из них двое детей, погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард, еще четверо пострадали, сообщает управление СК РФ по ЯНАО. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T22:43:00+03:00
2025-06-28T22:58:00+03:00
происшествия
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салехард
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Пять человек, из них двое детей, погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард, еще четверо пострадали, сообщает управление СК РФ по ЯНАО."Пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние. Кроме того, с места происшествия госпитализированы четыре человека, один из которых несовершеннолетний", – говорится в сообщении СК.Как ранее уточняли РИА Новости в ямальском депздраве, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако врачи делают все возможное для их спасения. Двое пострадавших доставили в больницу в Муравленко, еще двое – в медучреждение Ноябрьска.По данным управления СК, ДТП произошло вечером в субботу на 297-м километре автодороги Сургут – Салехард, водитель автомобиля "Соболь" обогнал грузовые машины и столкнулся с Hyundai Solaris. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек, сейчас они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Прокуратура региона начала свою проверку по факту аварии.
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происшествия, сургут, салехард, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сургут, Салехард, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек

СК: в ДТП на трассе Сургут — Салехард погибли пять человек, четверо пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Пять человек, из них двое детей, погибли в ДТП на трассе Сургут – Салехард, еще четверо пострадали, сообщает управление СК РФ по ЯНАО.
«
"Пять человек погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние. Кроме того, с места происшествия госпитализированы четыре человека, один из которых несовершеннолетний", – говорится в сообщении СК.
Как ранее уточняли РИА Новости в ямальском депздраве, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, однако врачи делают все возможное для их спасения. Двое пострадавших доставили в больницу в Муравленко, еще двое – в медучреждение Ноябрьска.
По данным управления СК, ДТП произошло вечером в субботу на 297-м километре автодороги СургутСалехард, водитель автомобиля "Соболь" обогнал грузовые машины и столкнулся с Hyundai Solaris. Следователи начали проверку по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерти двух и более человек, сейчас они проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Прокуратура региона начала свою проверку по факту аварии.
 
ПроисшествияСургутСалехардРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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