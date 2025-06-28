https://ria.ru/20250628/dtp-2026062507.html

В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика

В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 28.06.2025

В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика

Иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T22:09:00+03:00

2025-06-28T22:09:00+03:00

2025-06-28T22:12:00+03:00

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по Московской области."Сегодня во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Триумфальная, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на 8-летнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), авто