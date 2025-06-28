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В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 28.06.2025
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22:09 28.06.2025 (обновлено: 22:12 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/dtp-2026062507.html
В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика
В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика - РИА Новости, 28.06.2025
В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика
Иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T22:09:00+03:00
2025-06-28T22:12:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по Московской области."Сегодня во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Триумфальная, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на 8-летнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html
одинцово
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), авто
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Авто
В Подмосковье иномарка наехала на восьмилетнего мальчика

В Одинцово машина наехала на ребенка, мальчик погиб в скорой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в подмосковном Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи, сообщили в ГУ МВД по Московской области.
"Сегодня во дворе одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Триумфальная, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval, совершил наезд на 8-летнего пешехода. В результате ДТП мальчик скончался в автомашине скорой помощи", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
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