https://ria.ru/20250628/dtp-2026053407.html

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард - РИА Новости, 28.06.2025

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард, они в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T20:44:00+03:00

2025-06-28T20:44:00+03:00

2025-06-28T20:44:00+03:00

происшествия

сургут

салехард

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Сургут – Салехард, они в тяжелом состоянии доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа. "Двое пострадавших доставлены в Муравленковскую больницу, еще двое – в Ноябрьскую. Состояние тяжелое. Врачи делают все возможное для их спасения", – сказала собеседница агентства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе управления СК РФ по ЯНАО, следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

сургут

салехард

россия

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происшествия, сургут, салехард, россия, следственный комитет россии (ск рф)