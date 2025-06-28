https://ria.ru/20250628/dtp-2026011308.html
На маршруте Москва — Донецк микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие
На маршруте Москва — Донецк микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие - РИА Новости, 28.06.2025
На маршруте Москва — Донецк микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие
Четыре человека погибли в результате ДТП с участим рейсового микроавтобуса на маршруте Москва-Донецк, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T13:36:00+03:00
2025-06-28T13:36:00+03:00
2025-06-28T13:52:00+03:00
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП с участим рейсового микроавтобуса на маршруте Москва-Донецк, сообщила в субботу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская."Следователи и криминалисты республиканского следкома работают на месте ДТП в Меловском районе", - сообщила Марковская. Она уточнила, что возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что водитель оказывал коммерческие услуги по перевозке пассажиров."Сегодня в ночное время он заснул за рулем, в результате чего микроавтобус, в салоне которого находились девять пассажиров, съехал в придорожный кювет и опрокинулся на участке автодороги Меловое–Беловодск. В результате ДТП погибли четыре пассажира, водитель госпитализирован в медицинское учреждение", - рассказала она.Следственная группа проводи детальный осмотр места происшествия.
https://ria.ru/20250627/dtp-2025742709.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, донецк, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Москва, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
На маршруте Москва — Донецк микроавтобус попал в ДТП, есть погибшие
На маршруте Москва — Донецк микроавтобус попал в ДТП, 4 человека погибли