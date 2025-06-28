В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети
В ДТП под Минском погибли четыре россиянки
© Следственный комитет Белоруссии/TelegramДТП в Белоруссии, в котором погибли четыре россиянина
© Следственный комитет Белоруссии/Telegram
ДТП в Белоруссии, в котором погибли четыре россиянина
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн — РИА Новости. В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
По данным ведомства:
- авария произошла около 05:20 вблизи деревни Слободщина Минского района;
- 26-летний водитель Mercedes был пьян и ехал в сторону столичного аэропорта;
- он врезался в такси Skoda, которое двигалось в попутном направлении;
- авто отбросило в ограждение, таксиста госпитализировали с травмами;
- погибли четыре его пассажирки: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет;
- водитель и пассажир Mercedes не пострадали.
Следователи работают на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.