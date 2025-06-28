https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети

В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети - РИА Новости, 28.06.2025

В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети

В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:56:00+03:00

2025-06-28T10:56:00+03:00

2025-06-28T14:55:00+03:00

белоруссия

россия

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дтп

происшествия

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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.По данным ведомства:Следователи работают на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250625/dtp-2025337537.html

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белоруссия, россия, авто, дтп, происшествия