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В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети - РИА Новости, 28.06.2025
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10:56 28.06.2025 (обновлено: 14:55 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html
В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети
В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети - РИА Новости, 28.06.2025
В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети
В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:56:00+03:00
2025-06-28T14:55:00+03:00
белоруссия
россия
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происшествия
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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.По данным ведомства:Следователи работают на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250625/dtp-2025337537.html
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белоруссия, россия, авто, дтп, происшествия
Белоруссия, Россия, Авто, ДТП, Происшествия
В Белоруссии в ДТП погибли четыре россиянина, среди них есть дети

В ДТП под Минском погибли четыре россиянки

© Следственный комитет Белоруссии/TelegramДТП в Белоруссии, в котором погибли четыре россиянина
ДТП в Белоруссии, в котором погибли четыре россиянина - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Следственный комитет Белоруссии/Telegram
ДТП в Белоруссии, в котором погибли четыре россиянина
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МИНСК, 28 июн — РИА Новости. В ДТП под Минском погибли четверо россиян, включая двух детей, сообщила пресс-служба СК Белоруссии.
По данным ведомства:
  • авария произошла около 05:20 вблизи деревни Слободщина Минского района;
  • 26-летний водитель Mercedes был пьян и ехал в сторону столичного аэропорта;
  • он врезался в такси Skoda, которое двигалось в попутном направлении;
  • авто отбросило в ограждение, таксиста госпитализировали с травмами;
  • погибли четыре его пассажирки: 75-летняя женщина, ее 43-летняя дочь и две внучки 13 и 7 лет;
  • водитель и пассажир Mercedes не пострадали.
Следователи работают на месте ДТП, возбуждено уголовное дело.
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БелоруссияРоссияАвтоДТППроисшествия
 
 
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