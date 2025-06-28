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В центре Донецка впервые с 2022 года прошел концерт - РИА Новости, 28.06.2025
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22:09 28.06.2025 (обновлено: 22:10 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/donetsk-2026062599.html
В центре Донецка впервые с 2022 года прошел концерт
В центре Донецка впервые с 2022 года прошел концерт - РИА Новости, 28.06.2025
В центре Донецка впервые с 2022 года прошел концерт
Впервые с 2022 года в центре Донецка прошел масштабный концерт в День молодежи в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова, передает корреспондент РИА РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T22:09:00+03:00
2025-06-28T22:10:00+03:00
донецкая народная республика
донецк
россия
день молодежи россии
общество
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Впервые с 2022 года в центре Донецка прошел масштабный концерт в День молодежи в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня в День молодежи в Донецкой Народной Республике, после такого большого, затяжного периода перерыва, мы наконец-то смогли провести его (концерт - ред.). В очном формате, несмотря на погодные условия… Впервые с 2022 года. Это, пожалуй, самое крупное, большое такое центральное мероприятие, что важно - под открытым небом. Я очень рад, что у людей есть большой запрос на массовые такие хорошие мероприятия. И они этого заслужили", - заявил министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров. По его словам, на мероприятии были также награждены 500 молодежных активистов медалями "За храбрость" IV степени, Знаками отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" II и III степени. Перед молодежью также выступил рэп-исполнитель "Азбука", рок-коллектив "Декабрь" и артисты Донецкой филармонии. С 19 октября 2022 года на территории ДНР действовал запрет проведение мероприятий в связи введением военного положения в ряде регионов России. Исключение допускалось по решению регионального оперативного штаба.
https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html
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Масштабный концерт под открытым небом в Донецке
Масштабный концерт под открытым небом в Донецке
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донецкая народная республика, донецк, россия, день молодежи россии, общество
Донецкая Народная Республика, Донецк, Россия, День молодежи России, Общество
В центре Донецка впервые с 2022 года прошел концерт

В центре Донецка в День молодежи впервые с 2022 года прошел масштабный концерт

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Впервые с 2022 года в центре Донецка прошел масштабный концерт в День молодежи в центральном парке культуры и отдыха имени Щербакова, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в День молодежи в Донецкой Народной Республике, после такого большого, затяжного периода перерыва, мы наконец-то смогли провести его (концерт - ред.). В очном формате, несмотря на погодные условия… Впервые с 2022 года. Это, пожалуй, самое крупное, большое такое центральное мероприятие, что важно - под открытым небом. Я очень рад, что у людей есть большой запрос на массовые такие хорошие мероприятия. И они этого заслужили", - заявил министр молодёжной политики республики Кирилл Макаров.
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Вчера, 01:03
По его словам, на мероприятии были также награждены 500 молодежных активистов медалями "За храбрость" IV степени, Знаками отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" II и III степени. Перед молодежью также выступил рэп-исполнитель "Азбука", рок-коллектив "Декабрь" и артисты Донецкой филармонии.
С 19 октября 2022 года на территории ДНР действовал запрет проведение мероприятий в связи введением военного положения в ряде регионов России. Исключение допускалось по решению регионального оперативного штаба.
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